Le migliori offerte del Prime Day 2020 sui set Lego

L'Amazon Prime Day è un'occasione per portare a casa tanti prodotti che si attendeva da tempo di arraffare, approfittando però di sconti davvero convenienti riservati agli abbonati al servizio Amazon Prime. Tra i prodotti in offerta che faranno battere forte il cuore dei collezionisti ci sono anche una valanga di set Lego, tra i quali vi segnaliamo quelli più imperdibili e che dovete assolutamente portare a casa approfittando degli sconti.

Il primo set che vogliamo segnalarvi è quello di LEGO Harry Potter: La Torre dell’Orologio di Hogwarts. Si tratta di un set che vi permette di realizzare in tutto e per tutto il castello di Hogwarts, compresi gli interni e tutti i diversi ambienti che animano questo scenario simbolo della saga letteraria firmata da J.K Rowling: tra questi, trovate ad esempio l’ufficio di Silente, l’Aula della difesa dalle arti oscure o il meccanismo di regolazione dell’orologio. Questo set viene anche fornito con incluse 8 mini-figure che vi permettono di popolare la torre, tra le quali quelle di Harry, di Ron ed Hermione. Il prezzo del set in offerta è di soli 69,99€, a fronte dei 99,99€ di listino.

Se, invece, siete fan degli Avengers, occhio all’offerta lampo del Prime Day su LEGO Marvel’s Avengers Super Heroes: Sala delle Armature di Iron Man che, come suggerisce il nome, vi permette di ricostruire la celebre sala in cui Tony Stark esibisce tutte le sue armature di Iron Man, pronto a partire per la prossima impresa. Il set vi permette, oltre che di costruire lo scenario con tutti i dettagli, di portare a casa anche ben 5 mini-figure con i diversi look di Iron Man, in modo che possiate disporre le armature al loro posto – ricreando uno scorcio di Avengers in miniatura anche a casa vostra! Il prezzo in offerta è pari a 45,50€ anziché 59,99€.

