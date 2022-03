L’attesa esclusiva PS5 di Square Enix sarebbe vicina al rinvio

Square Enix si sta preparando a un marzo ricco di uscite: i prossimi giochi del colosso giapponese stanno ricevendo la giusta promozione per prepararsi al lancio, ma l’assenza di materiale per un’esclusiva PS5 prevista nei prossimi mesi ha fatto molto rumore.

Da diverso tempo non si sono infatti avute più notizie su Forspoken, l’ambiziosa produzione di Luminous Productions il cui lancio è attualmente previsto per il 24 maggio, ma che potrebbe essere rinviato.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’annuncio potrebbe arrivare in un nuovo evento PlayStation che si vocifera dovrebbe svolgersi proprio il prossimo mese e nel quale dovrebbe esserci Hogwarts Legacy tra i protagonisti.

Come riportato da GamingBolt, l’indiscrezione arriva direttamente dall’insider AccountNGT, che sembra essere convinto che per l’esclusiva PS5 di Square Enix ci sarà da attendere ancora un po’.

Il leaker aveva infatti inizialmente pubblicato un messaggio criptico sul proprio account, dove sottolineava che il 2022 sarà un grande anno per i giocatori PlayStation «nonostante alcuni rinvii».

Interrogato ulteriormente sulla questione, AccountNGT è entrato maggiormente nel dettaglio svelando che l’indiziato maggiore per un rinvio sarebbe proprio Forspoken:

According to a source, Forspoken is delayed. It could be officially announced at that PlayStation Event (not sure). https://t.co/ymgwhJyJW3

