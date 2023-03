Lance Reddick tornerà un’ultima volta nei videogiochi, lo conferma Bungie

Lance Reddick è stato, tra i tanti personaggi videoludici, anche la voce del Comandante Zavala di Destiny 2, e i fan dello shooter Bungie potranno vederlo un’ultima volta.

La notizia della scomparsa dell’attore, diffusa il 17 marzo scorso, ha scosso tutti i fan dei videogiochi, del cinema e del show televisivi. Tutti i mondi in cui Lance Reddick ha prestato il suo talento con grandissime interpretazioni.

Relativamente al mondo dei videogiochi, tutti gli studi che hanno avuto la possibilità di lavorare con l’attore hanno condiviso i loro omaggi e ricordi negli scorsi giorni, a testimonianza del valore che l’artista ha donato a queste produzioni.

Di recente è stato scoperto che Reddick aveva in serbo ancora delle interpretazioni videoludiche che non abbiamo visto e, dopo quelle già note, emergono anche altri contenuti per Destiny 2.

Come riporta Kotaku, infatti, Bungie ha confermato che Lance Reddick tornerà in Destiny 2.

Lo studio di sviluppo lo ha reso noto nel post che commemora la scomparsa dell’attore:

«Come attore, musicista, giocatore e padre di famiglia, la passione che Lance portava per le cose che amava si rifletteva negli occhi e nei cuori di tutti coloro che lo amavano. Per ora, onoreremo la sua presenza attraverso le sue prestazioni che devono ancora arrivare nel gioco e nei ricordi che ci accompagneranno per tutta la vita.»

Reddick ha doppiato Zavala per quasi 10 anni, fornendo al personaggio sia un severo timbro morale che una mesta umanità. Oltre a rendere omaggio all’attore in cui il suo NPC appare nell’area dell’hub sociale del gioco, i fan si sono anche chiesti come Bungie concluderà il suo ampio arco narrativo.

Al momento non sappiamo quanti siano i contenuti che Lance Reddick ha lasciato a Zavala per Destiny 2, ma qualsiasi occasione per ascoltare di nuovo la voce dell’attore è senz’altro gradita.

Cogliamo l’occasione, come redazione di SpazioGames.it, per esprimere ancora una volta le nostre condoglianze ai familiari di Lance Reddick e a tutti i suoi cari, per la scomparsa di un gigante che, con le sue interpretazioni, è qualcuno che non dimenticheremo mai.