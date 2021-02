La migliore tecnologia è in sconto su Euronics: sconti oltre il 30%!

La nota catena Euronics ha lanciato l’interessante promozione Tecnofollie che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti oltre il 30% fino al 3 marzo! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare la soundbar LG SN6Y.DEUSLLK, che potete portarvi a casa a soli 199€, rispetto ai 399€ di listino, per un risparmio reale di ben 200€. Si tratta di un dispositivo in grado di migliorare notevolmente la vostra esperienza sonora durante la visione di film, serie TV o mentre state giocando ai vostri videogame preferiti. Vi trovate di fronte ad un sistema surround a 3.1 canali con pieno supporto alla tecnologia DTS Virtual:X per un audio potente e realistico.

Grazie all’impiego del sistema AI Sound Pro, la soundbar LG SN6Y.DEUSLLK è in grado di ottimizzare il suono in base all’ambiente in modo da fornire sempre la massima qualità possibile. Non manca nemmeno la connettività Bluetooth, in modo da collegarsi con facilità, ad esempio, al proprio smartphone per riprodurre i brani musicali al suo interno, senza il bisogno di accendere la TV.

I prezzi proposti da Euronics sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Tecnofollie” trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti