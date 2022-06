La lampada di Bloodborne è davvero terrificante (e bellissima)

Bloodborne è uno dei titoli più amati dai fan dei soulslike, sebbene al momento di un sequel (o di una remaster) neanche l’ombra. Tuttavia, gli appassionati hanno trovato il modo di ingannare l’attesa realizzando oggetti davvero sorprendenti.

Il gioco sviluppato da FromSoftware è infatti preso di mira dai fan, i quali lo omaggiano spesso e volentieri nelle maniere più disparate.

Basti pensare infatti a chi ha deciso di ricreare un vero e proprio Bloodborne 2 in Unreal Engine 5, tanto per cambiare.

Oppure chi ha trasformato il gioco originale in una vera e propria opera d’arte, così bella da lasciare davvero senza fiato. Ora, però, si è deciso di andare ancora oltre.

Attenzione: da ora seguono spoiler sui boss di Bloodborne, specie relativi al finale del gioco. Proseguite a vostro rischio solo ed esclusivamente se avete giocato al titolo From nella sua interezza.

Un fan via Reddit ha infatti deciso di creare dal nulla una lampada ispirata alla Presenza della Luna, così bella da lasciare davvero stupefatti.

Alta oltre 60 centimetri, l’oggetto ricrea infatti il vero boss finale di Bloodborne, l’unico in grado di dare accesso al terzo finale segreto.

Poco sotto, trovate uno scatto della lampada, davvero inquietante ma allo stesso tempo magnificamente realizzata.

Sicuramente, avere sul proprio comodino un oggetto del genere – magari da usare per leggere un buon libro prima di andare a letto – farebbe di voi dei veri fan sfegatati del classico gotico di From: peccato solo che, ahinoi, non sia in vendita.

Restando in tema, un altro fan ha dato vita a un vero e proprio demake in grado di rendere il titolo un vero e proprio kart game in perfetto stile PS One.

Ma non solo: nelle ultime settimane è apparso online un video confronto simulato che mostra come potrebbe apparire Bloodborne su console PS5 e piattaforma PC a una risoluzione 4K a 60FPS.