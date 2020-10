Cyberpunk 2077 mancherà i The Game Awards 2020 (per via del ritardo)

A quanto pare, l’ultimo posticipo di Cyberpunk 2077 – avvenuto durante la giornata di ieri – ha innescato una fastidiosa reazione a catena.

Il team di sviluppo CD Projekt RED si è infatti visto costretto a un ultimo, piccolo sacrificio, slittando il gioco al prossimo 10 dicembre 2020. Il comunicato apparso sui social dello sviluppatore ha infatti messo alla luce alcune problematiche irrisolvibili se non con un ulteriore ritardo.

A quanto pare, però, i fastidi non sono finiti qui: con un post sul proprio profilo ufficiale, il presentatore Geoff Keighley ha confermato che Cyberpunk 2077 non concorrerà ai prossimi The Game Awards 2020, previsti a dicembre di quest’anno. Poco sotto, il tweet che conferma la notizia:

Much like Super Smash Bros. Ultimate a few years ago, Cyberpunk 2077 will first be eligible at next year’s Game Awards. https://t.co/1gV1J4sDpV — Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 27, 2020

Come accaduto con Super Smash Bros. Ultimate pochi anni fa, Cyberpunk 2077 concorrerà ai Game Awards del prossimo anno.

Un’altra piccola doccia fredda, che si unisce a quella – ben più grave e deplorevole – delle minacce di morte ricevute dagli sviluppatori polacchi dopo il posticipo del gioco.

I The Game Awards 2020 – previsti per il prossimo 11 dicembre – vedranno quindi concorrere per il premio di Gioco dell’Anno titoli come Dreams, Animal Crossing New Horizons, The Last of Us Parte II, Crusader Kings 3, Wasteland 3, Microsoft Flight Simulator, Hades, e Final Fantasy VII Remake. Insomma, nonostante tutto, lo spettacolo promette di essere altrettanto scintillante.

Cyberpunk 2077 avrebbe dovuto uscire su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il 19 novembre 2020, mentre ora è atteso il 10 dicembre. Il gioco è atteso anche su Google Stadia lo stesso giorno delle altre versioni.

Le edizioni del gioco per PS5 e Xbox Series X del titolo CD Projekt RED arriveranno invece sugli scaffali dei negozi nel corso del prossimo anno.