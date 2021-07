Kindle Unlimited a 9,99€ per 3 mesi!

Oltre alle consuete offerte del giorno, segnaliamo ai nostri lettori che Amazon offre un’opportunità imperdibile se siete amanti della lettura, dandovi la possibilità di ottenere ben tre mesi di abbonamento a Kindle Unlimited a soli 9,99€. In questo articolo vi spiegheremo come attivare correttamente l’offerta, ricordandovi che sarà attiva solo fino al prossimo 14 luglio.

Kindle Unlimited è il servizio in abbonamento di Amazon che vi consente di leggere su PC, smartphone, tablet ed altri dispositivi compatibili, oltre un milione di libri appartenenti alle categorie più disparate, come saggistica, thriller, narrativa, fumetti e altro ancora, che siano classici o nuove uscite.

Solitamente tre mesi di abbonamento li paghereste 29,97€, ma attualmente potrete averli ad appena 9,99€, un’offerta davvero imperdibile! Per usufruire della promozione, tuttavia, è bene precisare che avrete bisogno di un account che non sia mai stato registrato a Kindle Unlimited, neppure per la prova gratuita.

Questi i termini e condizioni della promozione:

L’offerta promozionale è valida per un periodo limitato ( 14 luglio 2021 )

) Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su amazon.it e iscriversi a Kindle Unlimited durante il periodo di durata dell’offerta promozionale.

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited con periodo d’uso gratuito di 30 giorni o con piena iscrizione non possono usufruire dell’offerta promozionale. I clienti che hanno beneficiato di un’offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d’uso gratuito di 30 giorni nei trentasei mesi antecedenti l’inizio dell’offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio.

L’offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

L’offerta promozionale è soggetta alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it e alle Condizioni d’uso di Kindle Unlimited.

Al termine del periodo promozionale, l’iscrizione a Kindle Unlimited si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese.

L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento da www.amazon.it/kucentral.

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account.

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni.

L’offerta promozionale non è trasferibile né e non può essere venduta a terzi.

Se non avete mai fatto un abbonamento al servizio e non vedevate l’ora di provarlo grazie al suo milione di ebook inclusi, Kindle Unlimited è a vostra disposizione con una sottoscrizione di tre mesi a soli 9,99€: un’opportunità imperdibile per i lettori di ogni età ad un prezzo di appena poco più di tre euro al mese!

» Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento a Kindle Unlimited a prezzo scontato «

