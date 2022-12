Kindle Paperwhite ora a un prezzo bomba: regalo perfetto per Natale!

Il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’incredibile offerta che vi consentirà di acquistare l’ebook reader Kindle Paperwhite a un prezzo davvero eccezionale! In particolare, potrete portarvi a casa il modello base a soli 124,99€, rispetto agli usuali 139,99€ di listino. Inoltre, si tratta di un prodotto che costituisce un ottimo regalo per Natale, soprattutto per un amante della lettura!

Kindle Paperwhite è dotato di un display da 6,8″ con un’illuminazione regolabile sia a livello di intensità che di tonalità e offre un’autonomia incredibile: fino a 10 settimane. L’eBook reader in questione permette una lettura confortevole grazie al suo schermo con una densità di 300 ppi con bordi sottili.

Kindle Paperwhite può contenere centinaia di libri, sempre pronti per essere letti ovunque vi troviate, anche al mare o in piscina, dato che è resistente all’acqua (certificazione IPX8) e in grado di sopravvivere anche a immersioni accidentali.

Kindle Paperwhite può essere inoltre personalizzato con tantissime custodie, che oltre a proteggere il vostro amato dispositivo, consentirà anche di dargli un tocco personale. Infine, Amazon pensa anche all’ambiente, dato che il 95% dell’imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo anche di un abbonamento al servizio Amazon Prime che, grazie al fatto di assicurarvi consegne prioritarie e veloci, vi permetterà di ricevere il prima possibile comodamente a casa vostra gli articoli acquistati. Infatti, come sempre, le spedizioni in questo periodo dell’anno sono aumentate in maniera esponenziale e si rischia di incorrere in eventuali ritardi che potrebbero compromettere i tempi di consegna. Se non volete correre il rischio di non avere il pacco in tempo per la Vigilia di Natale, è caldamente consigliato abbonarsi ad Amazon Prime: il primo mese è anche gratuito!

Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un ottimo eBook risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.