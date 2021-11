Kindle Paperwhite 32GB ad un prezzo imperdibile durante il Black Friday!

Kindle Paperwhite è uno dei migliori ebook reader tra quelli presenti sul mercato, che grazie a tutto l’ecosistema Amazon vi permette di leggere una marea di libri avendoli sempre a vostra disposizione. Oggi potete acquistarlo al miglior prezzo grazie alle offerte del Black Friday di Amazon!

Kindle Paperwhite è un ebook reader dotato di uno schermo da 6″ da 300 ppi per leggere comodamente senza riflessi e con una nitidezza pari alla carta stampata, anche alla luce diretta del sole. È disponibile in vari tagli, la versione che vi proponiamo è quella da 32 GB di memoria interna, sufficienti per memorizzare centinaia di libri.

La particolarità è la luce regolabile integrata, utile per leggere anche in condizioni di scarsa luminosità. Con una sola ricarica la batteria di Kindle Paperwhite dura fino a sei settimane, prendendo in considerazione un uso di mezz’ora al giorno.

Solitamente il modello da 32 GB di Kindle Paperwhite viene venduto a 229,99€, ma oggi potete averlo a soli 139,99€, con uno sconto del 39% sull’usuale prezzo di listino. Se volete un ebook reader resistente all’acqua e dall’assoluta affidabilità, non perdete altro tempo e cliccate sul link sottostante per farlo arrivare a casa vostra in un solo giorno!

