Ken Levine risponde alle recenti critiche… creando ancora più confusione

Come un fulmine a ciel sereno è arrivato, poco tempo fa, un report di Jason Schreier che raccontava in modo poco lusinghiero il metodo di lavoro di Ken Levine.

Dopo il successo della sua serie, Levine si era allontanato per creare un suo studio di sviluppo molti anni fa.

Ken Levine è al lavoro, da tantissimi anni, su un nuovo immersive sim, un progetto di cui ancora non si è visto niente.

Il motivo è stato spiegato, almeno in parte, proprio dal suddetto report del giornalista di Bloomberg, e dalle sue fonti, che dipingono Levine come una persona con cui è impossibile lavorare.

Il game designer si è ritrovato proprio a parlare del suo lavoro, quasi come a rispondere alle critiche ricevute tramite il report di Schreier. Ma la situazione non è ancora troppo chiara.

Come riporta Gamespot, Ken Levine è stato intervistato dal podcast Arcade Attack. Nel corso dell’intervista si è ritrovato inevitabilmente a parlare dei suoi progetti futuri, e Levine non si è tirato indietro.

Nel corso di una discussione sulla sua carriera, tra BioShock e BioShock Infinite, il discorso è andato a parare sul suo prossimo videogioco.

Il modo in cui è stato descritto, però, non è troppo convincente:

«Penso che i giocatori saranno sorpresi, ma senza sorpresa, da quello che vedranno in egual misura. Ma… sì, è qualcosa di particolare, qualcosa di interessante.»

Una delle motivazioni per cui, di recente, si sono espresse perplessità sul lavoro di Ken Levine è che non sia stato mostrato perché, sostanzialmente, non c’è nulla da mostrare.

Anche su questo aspetto si è espresso il game designer:

«Non volevamo andare per la strada di svelare il gioco troppo presto, perché pensavo che sarebbe uscito prima. […] Penso che i giocatori vogliano sapere cosa avranno per le mani davvero, e il solo modo per farlo è annunciare il gioco più vicino al lancio.»

Rimaniamo quindi con quello che sapevamo sul titolo finora, ovvero che sarà un nuovo immersive sim, un progetto di cui ancora non si è visto niente.

Forse ci dobbiamo davvero accontentare dei leak di BioShock 4, in attesa che i lavori sul nuovo titolo siano ad un punto accettabile.

Oppure degli omaggi fatti all’interno di altri videogiochi, con la conspevolezza che forse il creatore originale di BioShock è arrivato la capolinea della sua carriera.