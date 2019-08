Just Cause 4: Danger Rising disponibile dal 29 agosto

Il passato torna a tormentare Rico nel nuovissimo DLC Danger Rising di Just Cause 4, in uscita il 29 agosto 2019 per Xbox One, PlayStation 4 e Windows PC.

Equipaggiato con un nuovo prototipo di Volopattino, Rico dichiara guerra all’Agenzia dopo aver scoperto i suoi piani per eliminarlo. Tom Sheldon si unisce a Rico nella missione e i due iniziano a indagare su un grande sottomarino minacciosamente emerso al largo di Solís. Che Rico si sia immischiato in un gioco più grande di lui?

La situazione per Rico si fa sempre più buia e il cacciatore sta per diventare la preda…

JUST CAUSE 4 cambia per sempre con l’arrivo di Danger Rising e del nuovissimo Volopattino. Plana sulla superficie del mare, sfreccia sulle ringhiere e compi acrobazie sopra elicotteri che esplodono.

La varietà di opzioni offerte da JUST CAUSE 4 diventa ancora più imbattibile e ti permetterà di seminare distruzione in grande stile: affronterai i vecchi datori di lavoro di Rico con più velocità e grandi acrobazie, in una serie di nuove missioni che metteranno alla prova le abilità del nostro eroe.

L’Agenzia è tornata e ha a disposizione un intero arsenale di tecnologie avanzate e agenti super-addestrati per dare la caccia a Rico e Sheldon. Proprio come Rico, gli agenti possono usare i rampini per spostarsi dove vogliono e attaccare da tutti gli angoli, con armi pesanti mai viste prima in JUST CAUSE 4.

Danger Rising presenta 8 nuove missioni, il rivoluzionario Volopattino e tantissime nuove armi e veicoli con cui sbizzarrirsi nel mondo pazzo di JUST CAUSE 4. Annienta i nemici con il potentissimo Sequoia 370 a cartucce magnetiche, infrangi la legge di gravità con il fucile elettromagnetico Stormalong Em Zero, oppure schiera il tuo drone telecomandato con il fucile da cecchino automatico Yellowstone.

Danger Rising offre ai giocatori un fantastico pacchetto di strumenti di distruzione che potrai impiegare in qualsiasi missione, o con cui potrai sbizzarrirti nel fantastico open world di JUST CAUSE 4, per nuovi momenti esplosivi a tutta azione.

“Danger Rising è il terzo DLC pack nell’ Expansion Pass e vi regala una nuova emozionante storia, temibili nemici dotati di rampino come Rico e un nuovo elemento che ci sta davvero entusiasmando, il Volopattino”, ha dichiarato Victoria Setian, Senior Producer di Avalanche Studios.

“Siamo di fronte a una vera rivoluzione. JUST CAUSE 4 aveva già alcune delle migliori meccaniche di gioco in circolazione, ma il Volopattino è davvero la ciliegina sulla torta: regalerà ai giocatori il sistema di movimento più fluido e dinamico mai visto in un gioco d’azione!”.

