Joker sarà collegato a The Batman con Robert Pattinson?

Durante un’intervista a Variety, l’attore Robert Pattinson si sarebbe lasciato sfuggire un dettaglio che ha fatto seriamente drizzare le orecchie a tutti i fan DC Films.

Parlando per la prima volta di The Batman, film scritto e diretto da Matt Reeves in uscita a giugno 2021, l’attore si sarebbe infatti lasciato sfuggire un particolare commento su Joker, film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix presentato qualche giorno fa alla Mostra del Cinema di Venezia e in uscita nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre.

La frase, ritenuta davvero troppo sconveniente, sarebbe stata censurata su richiesta dell’attore, il quale si sarebbe scusato imbarazzato, dichiarando di non essersi ancora abituato al mondo degli spoiler dei film tratti dai fumetti.

Chissà se le parole di Pattinson fossero un primo, evidente indizio, circa il fatto che i due film Warner Bros. saranno effettivamente connessi tra di loro. Staremo a vedere.

Fonte: Variety