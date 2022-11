James Gunn conferma i piani per un DCU dei videogiochi

Dopo mesi abbastanza tumultuosi, James Gunn e Peter Safran sono ora a capo del DCU (o DC Universe), tanto che il primo ha ora confermato che anche i videogiochi faranno parte dei piani futuri della compagnia.

In attesa del gioco dedicato alla Suicide Squad (che trovate in preorder su Amazon a ottimo prezzo) e al recente Gotham Knights, il mondo degli eroi DC sembra non vedere all’orizzonte nuovi titoli.

Sì, di tanto in tanto sbucano dei giochi realizzati da fan davvero interessanti, ma nulla che catalizzi davvero l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori.

Ora, come riportato anche da The Gamer, nel fine settimana Gunn ha risposto su Twitter a diverse domande, la maggior parte delle quali riguardavano i piani suoi e di Safran per il DCU.

A Gunn è stato chiesto se altri personaggi avranno una serie tutta loro (oltre a Peacemaker), con la conferma che sia i progetti per la TV che quelli legati all’animazione saranno tutti collegati. Questo ha fatto sì che si parlasse anche di giochi, visto che a quanto pare ci sono piani anche per collegare anche i videogiochi al DCU.

La prospettiva che i videogames siano parte integrante del DCU è emersa all’inizio del mese, quando il capo della Warner Bros. Discovery David Zaslav ha parlato di includerli nei piani futuri come parte di una visione più ampia della DC.

Poco sotto, il tweet di risposta di Gunn che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Yes. — James Gunn (@JamesGunn) November 27, 2022

Ad ogni modo, c’è un ma: per molti, includere anche i videogiochi in un piano crossmediale potrebbe rendere il DCU inutilmente confusionario e difficile da tenere sotto controllo.

Altri fanno invece riferimento al mondo di Star Wars, visto che di fatto alcuni giochi del franchise si svolgono nella stessa galassia lontana lontana dei film e delle serie, come ad esempio Jedi Fallen Order e Battlefront 2, entrambi canonici nell’universo di Star Wars.

Restando in tema Batman, ricordiamo che da poco è stato anche il turno di Gotham Knights, il titolo d’azione dedicato alla leggendaria Bat-Family.