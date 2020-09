Iscriviti ad Audible, gratis i primi 30 giorni ed in regalo un buono per i clienti Prime!

Non c’è essere umano che non sia sensibile alle belle storie. È per le belle storie che guardiamo i film, spesso è per le belle storie che ci lasciamo coinvolgere dai videogiochi, dalle serie TV, dai romanzi. E quelle belle storie possono ora essere anche ascoltate, lette dai vostri attori preferiti, grazie ad Amazon Audible.

Il servizio in abbonamento vi mette a disposizione oltre 60.000 libri letti dagli attori più famosi, che potete così ascoltare mentre guidate, siete in viaggio o semplicemente volete rilassarvi, scoprendo le storie scritte da alcuni dei più grandi autori – come Ken Follett o Elena Ferrante – mentre sono delle voci espressive a trasmettervene tutte le emozioni.

Grazie a una promozione proposta da Amazon, potete ora provare Audible gratis per i primi 30 giorni, per valutare se il servizio sia quello che cercate per godervi al meglio questi libri. Per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, a cui è riservata l’iniziativa, c’è anche il diritto a un buono di 5€ da spendere su Amazon, all’attivazione di Audible, e di uno sconto del 20% su un abbonamento da dodici mesi al servizio.

La promozione è valida dal 27 settembre alle ore 23.59 del 12 ottobre solo per chi non ha usufruito in precedenza dei 30 giorni di prova gratuiti di Amazon Audible. Una volta trascorsi, il servizio si rinnoverà automaticamente al costo di 7,99€ mensili anziché 9,99€, ma qualora non foste soddisfatti potrete disattivare il rinnovo tempestivamente ed evitare qualsiasi addebito.

Se, invece, il servizio fosse di vostro gradimento, rimanendo iscritti dopo il periodo di prova avrete il buono sconto da 5€ previsto dall’iniziativa, spendibili su qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon che trovate sulle pagine del rivenditore, a patto di inviare un ordine dal valore di almeno 20€. Non si applica, invece, a contenuti digitali, libri, buoni regalo o articoli venduti da terzi sul Marketplace di Amazon, o sui Warehouse Deals. Una volta ottenuto, il buono sconto rimane valido e spendibile fino al 30 novembre 2020.

Il 13 e il 14 ottobre arriva Amazon Prime Day! Non perderti tutte le offerte esclusive dedicate agli abbonati al servizio Amazon Prime, che puoi provare gratis per 30 giorni usufruendo di tutti i vantaggi riservati ai suoi membri, tra cui la possibilità di vedere film e serie TV su Prime Video, consegne illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi, spazio di archiviazione illimitato per le tue foto su Amazon Photos, una selezione oltre due milioni di brani su Amazon Music e tanto altro ancora!

Se volete approfittare dell’iniziativa e godervi così 30 giorni gratis di Audible, per poi portare a casa anche i 5€ di buono su Amazon, vi raccomandiamo di farlo prima della scadenza del 12 ottobre: seguite il link che vi proponiamo di seguito per tutti i dettagli direttamente da Amazon.

» Clicca qui per approfittare dei 30 giorni gratis di Amazon Audible «

Altre offerte Amazon