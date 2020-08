iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max a prezzo scontato su Amazon!

Chi segue costantemente il mercato dei prodotti Apple, sa bene che raramente è possibile ritrovarsi di fronte a degli sconti: le linee della compagnia di Cupertino, infatti, mantengono sempre i loro prezzi di mercato, fino a quando non arrivano dispositivi di nuova generazione. Per questo motivo, vi segnaliamo che in questo momento il rivenditore Amazon sta proponendo degli importanti sconti dedicati a iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, i due potentissimi top di gamma della Mela.

iPhone 11 Pro è proposto con un Display Super Retina XDR da 5,8″ con dimensioni da 2436×1125 pixel e densità pari a 458 ppi, per il massimo della nitidezza delle immagini. A proteggerlo, un vetro ultra-resistente, che si affianca al fatto che il telefono sia anche resistente alla polvere e all’acqua (fino a 30 minuti a quattro metri di profondità, con standard IP68). Il fiore all’occhiello di iPhone 11 è però probabilmente la sua tripla fotocamera da 12 MP, con ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo, ideale per qualsiasi tipologia di scatto dobbiate realizzare. Inoltre, consente di girare video in 4K fino a 60 fps, per il massimo della fluidità, e di servirvi anche della speciale e accurata modalità bokeh, per spettacolari ritratti dallo sfondo sfocato.

Mentre il tutto è reso vivo dal chip A13 bionic con neural engine di terza generazione, che consente l’esecuzione rapida delle operazioni in tempo reale e machine learning (ossia, gode di apprendimento automatico per regolarsi al meglio in base alle vostre necessità), iPhone 11 Pro vanta anche una fotocamera anteriore truedepth in grado di rilevare la profondità e di registrare a sua volta in 4K e in slow-motion.

iPhone 11 Pro Max conferma tutte queste specifiche, ma alla scheda tecnica affianca anche un generoso display OLED da 6,5″ con dimensioni di 2688×1242 pixel e densità pari a 458 ppi. Indubbiamente, la soluzione ideale per chi vuole godersi uno schermo dalle dimensioni importanti e privo di qualsiasi compromesso.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max in sconto su Amazon

Altre offerte Amazon