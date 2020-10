L’intera saga di Assassin’s Creed in sconto su Ubisoft Store!

Volete ripercorrere l’intera saga di Assassin’s Creed o recuperare qualche capitolo che avete perso? Oggi abbiamo un’offerta che fa proprio al caso vostro! Infatti, attualmente su Ubisoft Store potete recuperare l’intera serie a prezzi scontati!

In attesa di Assassin’s Creed Valhalla, se non avete ancora giocato ad Assassin’s Creed Odyssey ed Assassin’s Creed Origins è la vostra occasione per recuperarli entrambi per un totale di 30€.

Assassin’s Creed Origins, ambientato nell’antico Egitto, vi vedrà vestire i panni di Bayek, l’ultimo dei Medjay, una storica ed antica popolazione considerata come il Guardiano del paese. Una tragedia personale lo costringerà tuttavia a lasciare la sua terra e dare la caccia ai suoi nemici, mentre incontrerà storiche figure impegnate in una guerra per il potere.

Assassin’s Creed Odyssey, ambientato nell’antica Grecia, vede Layla Hassan alla ricerca della Lancia di Leonida, a quanto pare uno degli oggetti dell’Eden dall’enorme potere in possesso di uno dei due personaggi tra cui si può scegliere il proprio protagonista: Kassandra o Alexios, guerrieri spartani cresciuti a Cefalonia (scelta puramente estetica perché entrambi vivono di fatto la stessa identica storyline).

Potete recuperare anche Assassin’s Creed Unity, uno dei capitoli più sottovalutati, ad un prezzo incredibilmente basso: solo 4,50€. Il titolo racconta la storia di Arno, un giovane che intraprende un viaggio straordinario per svelare i poteri occulti che si celano dietro la Rivoluzione Francese. Nella modalità Coop, voi ed i vostri amici parteciperete ad una spietata battaglia per il destino di un’intera Nazione.

Tornando più indietro nel tempo, a livello di uscite, Assassin’s Creed IV Black Flag è acquistabile a soli 6,60€. Ambientato nel 1715, il gioco vi metterà nei panni del giovane e temuto capitano di nome Edward Kenway. Le sue gesta gli hanno fatto guadagnare il rispetto di leggende come Barbanera, ma lo hanno anche trascinato in un antico conflitto che potrebbe distruggere l’Età d’Oro dei Pirati.

