Instant Gaming: vinci un gioco gratis con il giveaway di marzo!

Anche con l’arrivo del mese di marzo, il noto portale Instant Gaming mette infatti in palio un qualsiasi titolo presente nel suo vastissimo catalogo per il suo consueto giveaway. Partecipare è semplice e assolutamente gratuito. Infatti, vi basterà seguire il link seguente per raggiungere la pagina dedicata al giveway di Instant Gaming, nella quale sarà presente un form nel quale potrete selezionare il vostro titolo desiderato tra il vasto catalogo del portale. Una volta selezionato il titolo richiesto, non dovrete fare altro che effettuare il login e confermare la vostra scelta.

Ma non è tutto! È anche possibile eseguire una serie di azioni per aumentare le vostre possibilità di vittoria. Stiamo parlando di semplici operazioni che sono già pronte per voi non appena avrete effettuato la vostra scelta, che comprendono il diventare follower di Instant Gaming Italia su Twitter, visitare la pagina Instagram ufficiale, visitare il canale YouTube, seguire il canale Twitch o condividere la promozione su Facebook o Twitter.

Cosa state aspettando? La partecipazione non richiede nient’altro che un paio di minuto del vostro tempo e, nel caso di vittoria, sarete contattati tempestivamente per fornirvi la chiave digitale necessaria per riscattare il vostro videogioco per la piattaforma desiderata (ricordiamo che Instant Gaming vende prodotti non solo per PC, ma anche per le varie console sul mercato).

Da oggi, 8 marzo 2021, avete circa 23 giorni di tempo per partecipare al giveaway. Come di consueto, vi consigliamo di approfittare il prima possibile di questa interessante promozione e svolgere tutte le operazioni necessarie per avere un maggior numero di chance per vincere. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per partecipare al giveaway di Instant Gaming! «

Altre offerte