In The Last of Us ci sono dei dettagli maniacali che forse non conoscevate

Naughty Dog ha fatto un lavoro esagerato con The Last of Us, creando un prodotto così curato che i fan continuano a trovare segreti.

Il titolo, che di recente tornerà in una nuova edizione che trovate già su Amazon, è stato uno tra i giochi più importanti della generazione.

Anche per via della sua narrazione, talmente potente che alcuni giocatori fanno sempre fatica a giocare alcune scene in particolare.

Per non parlare del finale del gioco, diventato iconico, di cui è emersa di recente anche una versione alternativa che cambia il destino di un personaggio.

Ma, se dopo tutti questi anni pensavate che si fosse detto e scoperto tutto su The Last of Us, forse dovrete cambiare idea.

Come riporta Eurogamer.net, c’è un fan che ha registrato una compilation con tanti segreti e momenti di narrazione nascosta che probabilmente vi siete persi.

Il video realizzato da un fan mette in evidenza alcuni dettagli notevoli, che dimostrano quanto Naughty Dog abbia messo cura nella sua produzione.

Il livello di dettaglio e segreti di cui parliamo sono i bottoni di Joel con in rilievo le parole “Naughty Buttons” (un chiaro gioco di parole), o la possibilità di vedere il morso di Tess sotto alla camicia, prima che lei riveli di essere infetta.

Altri easter egg mostrati in questo video sono riferimenti come il peluche di Nathan Drake di Uncharted e un messaggio toccante trovato in ospedale verso la fine del gioco.

Il filmato, che ovviamente è pieno di spoiler sul gioco, lo trovate qui sotto:

Speclizer, il content creator che ha prodotto questo video, ha raccontato la sua passione per il titolo di Naughty Dog:

«Dal giorno in cui il gioco è stato pubblicato nel 2013, sono stato catturato. Non c’era niente di simile all’epoca e ancora oggi, non c’è nessun altro gioco che abbia amato tanto quanto The Last of Us.»

A proposito di tributi dei fan, c’è chi ha speso 256 ore per creare il proprio tributo a The Last of Us: guardate qui.

Una cura che verrà messa anche per la serie TV, che farà di tutto per replicare ogni dettaglio del videogioco.