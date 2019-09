In System Shock 3 ci saranno potenziamenti stile Deus Ex

I lavori su System Shock 3 continuano e, nel corso di un’intervista, l’autore Warren Spector ha parlato di alcuni degli aspetti chiave del gioco, come il fatto che non ci sarà un sistema di classi. Inoltre, ci saranno anche dei potenziati di cui il vostro protagonista potrà dotarsi, esattamente come quelli che siamo abituati a vedere nella serie Deus Ex.

Come spiegato da Spector:

Per me, la cosa più importante di tutte è lo stile singolo di ogni giocatore possa guidare l’esperienza. Detto questo, avremo – come ce le avevamo in Deus Ex e in altri videogiochi – dei potenziamenti per il corpo e delle modifiche che potrai utilizzare per combattere.

Grazie a questi potenziamenti, ciascuno potrà sviluppare il suo personaggio a piacimento, dandogli uno stile specifico:

In questo gioco, così come in altri giochi, puoi sviluppare il personaggio attraverso l’inventario. Via via che procedi, acquisirai delle cose. Gli strumenti che crei ti consentono di interagire con il mondo simulato e con i nostri nemici in modi unici che, lo ribadisco di nuovo, si legheranno al tuo personale stile di gioco.

Vi ricordiamo che System Shock 3 è attualmente in lavorazione per PC e non ha ancora una data indicativa per la sua uscita. Per ogni ulteriore approfondimento sul progetto, fate riferimento come di consueto alla nostra scheda dedicata.

Fonte: DSOG