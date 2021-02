In Hitman 3, giocatore passa 10 ore a trascinare tutti gli NPC sotto una pressa per schiacciarli

Abbiamo tutti fatto cose completamente inutili e per il gusto di farle, nei videogiochi. La sottoscritta ricorda, ad esempio, scorrazzate insensate in una scatola di cartone in un’isola al largo dell’Alaska, ma gli esempi potrebbero essere molteplici per tantissimi di noi. Per il giocatore conosciuto come Teallen96, quell’esempio è rappresentato da Hitman 3.

Se state giocando al titolo di IO Interactive che chiude la nuova trilogia dell’Agente 47 sapete che è presente uno scenario sudamericano chiamato Mendoza. Qui, il sicario più famoso del mondo ha a che fare con una raffinata tenuta di produzione vinicola, che si divide equamente tra sconfinate campagne di viticoltura e tecnologiche apparecchiature votate a sfruttarne la coltivazione.

Ebbene, Teallen96 ha deciso di stordire tutti gli NPC presenti nello scenario (che non è esattamente piccolo, ndr) e di trascinarli uno a uno nella pressa per l’uva presente nell’impianto vinicolo. Lo scopo? Far scendere la pressa ed eliminarli tutti contemporaneamente, ovviamente.

Qual è il senso di questa mossa per il gioco? Nessuno. Perché il giocatore ha deciso di farlo? Beh, perché no? Ecco che così vediamo il povero Hitman 3 faticare non poco mentre la pressa si abbatte sugli incolpevoli visitatori del centro vinicolo. Normalmente, questo strumento offre uno spunto sfizioso per causare un incidente a uno dei vostri bersagli – ma nulla vieta di farci finire qualche altro malcapitato, come in questo caso e come nel video poco sopra.

Hitman 3 è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, Google Stadia e Nintendo Switch (in cloud).

Premiato dalla nostra video recensione, il gioco è la perfetta sintesi dell’anima moderna della saga di IO Interactive, essendo riuscito nell’intento di proporre scenari che valorizzino all’ennesima potenza il sandbox per cui il franchise è amato e unico all’interno del panorama degli stealth.