In cerca di regali di Natale? Ecco le idee di Bethesda!

Anche in un anno come quello assurdo che stiamo vivendo, dicembre è il momento ideale per concedersi un po’ di leggerezza e pianificare i regali di Natale.

Al di là dei nostri consigli per idee di tutti i tipi, vi segnaliamo oggi le divertenti trovate di Bethesda Softworks, che vi viene incontro in caso stiate pensando a un regalo da fare a un fan di Doom, di Fallout, di Skyrim o altri franchise della compagnia – o, diciamolo pure, in caso stiate pensando a un regalo per voi stessi, perché quel fan siete proprio voi.

La figure di Alduin da Skyrim

Vi proponiamo di seguito una divertente selezione, rimandandovi a questo indirizzo sullo store ufficiale per vedere tutte le idee regalo, nessuna esclusa. Segnaliamo che abbiamo scelto prodotti un po’ per tutte le tasche, in modo che possiate farvi un’idea di cosa regalare anche a seconda del vostro personalissimo budget.

Vi ricordiamo che da poche ore potete acquistare Doom Eternal anche su Nintendo Switch, attraverso Nintendo eShop. Lo sparatutto, uscito originariamente la scorsa primavera, è anche candidato al titolo di gioco dell’anno ai The Game Awards 2020.