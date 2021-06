In cerca di giochi medievali? Scopri i titoli in sconto su Eneba!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su un gran numero di giochi medievali.

A soli 7,65€ potete mettere le mani su Kingdom Come Deliverance, titolo nei quali vestirete i panni di Henry, figlio di un fabbro, il quale, dopo essere sfuggito all’invasione del proprio villaggio e al massacro degli e della famiglia, si imbarcherà in un’avventura per vendicare la morte dei propri cari e respingere gli invasori.

Nella nostra recensione, a cura di Valentino Cinefra, abbiamo affermato che «Warhorse ha riposto una cura senza eguali nel riproporre, in maniera fedele e precisa, ogni aspetto della vita nel XV secolo. Ne risulta quindi un GDR corposo, un’avventura forse non esaltante ma senz’altro affascinante, dal ritmo lento e pastoso che può portare ad occuparvi anche un centinaio ore, di cui la stragrande maggioranza dedicate alla trama principale».

Piuttosto interessante anche A Plague Tale: Innocence, proposto a soli 9,01€, gioco in cui seguirete la cupa storia di Amicia e del suo fratellino Hugo in fuga dall’Inquisizione e circondati da orde di ratti. Come abbiamo fatto notare nella nostra recensione, «A Plague Tale: Innocence è un’opera adatta agli amanti delle avventure narrative, a chi vuole godersi una buona storia senza preoccuparsi troppo della difficoltà».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui giochi medievali tra gli sconti del portale Eneba.

