Immortals: Fenyx Rising su Switch tiene il confronto con PS5?

Siamo ormai prossimi al debutto di Immortals: Fenyx Rising, che il nostro Paolo Sirio sta giocando e che vi ha mostrato nei giorni scorsi sul nostro canale Twitch. Il titolo di Ubisoft, precedentemente conosciuto come Gods & Monsters, arriverà il 3 dicembre su numerose piattaforme, tra cui Nintendo Switch. Quanto cambierà, da un punto di vista tecnico, l’esperienza che offrirà sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto? Sono arrivati i primi video-confronti che ci danno una risposta.

Il noto canale GameXplain ha infatti messo fianco a fianco il gioco su PlayStation 5 e su Switch. In questo modo potete farvi un’idea di diversi dettagli, come il cambiamento nella resa dei dettagli della profondità di campo. Si notano anche, nel caso di Switch, alcuni fenomeni di pop-in e generalmente una diversa gestione dei dettagli che arricchiscono lo scenario, come i fili d’erba. Per il resto, comunque, il gioco si direbbe perfettamente fruibile, anche in mobilità.

Trovate di seguito il video che mostra Immortals su Switch.

A seguire vi proponiamo anche alcuni estesi video gameplay che mostrano il gioco in azione su Switch, in modo che possiate farvi un’idea e decidere su che piattaforma portarlo a casa.

SpazioGames sta giocando il titolo su PlayStation 5 e vi raccomandiamo di rimanere sulle nostre pagine per la pubblicazione del verdetto della nostra video recensione.

Immortals: Fenyx Rising arriverà il 3 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e Nintendo Switch. Per ogni approfondimento sul titolo Ubisoft, che come spiegato dagli autori non si ispira solo a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, consultate la scheda del gioco.