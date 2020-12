Immortals Fenyx Rising scontato del 23% su Instant Gaming!

Il popolare store digitale Instant Gaming ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di acquistare diversi giochi a prezzo scontato, tra cui il nuovissimo Immortals Fenyx Rising.

Immortals Fenyx Rising è un videogioco di azione e avventura in terza persona e presenta l’omonimo Fenyx, un soldato greco che si è arenato sull’Isola d’Oro, una terra meravigliosa e meravigliosa popolata dagli dei greci dell’antico mito. L’equipaggio di Fenyx, che include il suo fratello maggiore, non si trova più da nessuna parte, e Fenyx si rende presto conto che non solo è intrappolato da solo sull’isola, ma è anche sotto l’attacco di Typhon, un potente titano che è fuggito dalla sua prigione nel buio più oscuro, nelle profondità del Tartaro con la volontà di conquistare tutto l’Olimpo, a tal fine ha già imprigionato quattro degli dei che abitualmente vi abitano. Fenyx deve trovarli e liberarli, combattendo attraverso l’isola e lavorando per raggiungere i suoi obiettivi.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Immortals Fenyx Rising ha un’estetica derivativa e ispirazioni chiare come il sole ma la sua componente puzzle gli consente di emanciparsi al confronto con altri titoli dello stesso segmento che si affidano invece solo a NPC stereotipati e quintali di missioni tutte uguali dallo scarso significato. Nel tris di open world di Ubisoft, la nostra valutazione lo vede piazzarsi a metà strada tra Assassin’s Creed Valhalla, in testa per la larghezza dello sforzo produttivo, e Watch Dogs Legion, rispetto al quale vogliamo premiare l’impegno sulla diversificazione dei contenuti.»

Offerte Instant Gaming sui giochi di prossima uscita