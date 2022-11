Il Resident Evil multigiocatore è stato battuto dal remake del primo capitolo

Resident Evil Re:Verse è un gioco standalone incentrato sul multiplayer che vede la partecipazione di tutti i personaggi storici della saga, sebbene a quanto pare il gioco non abbia sfondato.

In attesa del remake di Resident Evil 4 (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) in fan della serie speravano di riuscire a ingannare l’attesa in questo modo, ma a quanto pare non è andata troppo bene.

Diversi mesi fa abbiamo avuto modo di metterci sopra le mani, sebbene il nostro resoconto non sia stato propriamente dei migliori.

Resident Evil Re:Verse, il nuovo gioco multigiocatore di Capcom disponibile con Resident Evil Village, ha infatti meno giocatori contemporanei su Steam del rifacimento del primo Resident Evil uscito nel 2002 (via PC Games N).

Lanciato con Resident Evil Village Gold Edition e il DLC Shadows of Rose, Re:Verse mette sei giocatori l’uno contro l’altro in un deathmatch abbastanza classico ma in linea con la serie.

Partendo da Leon Kennedy, Jill Valentine e altri eroi di RE, se si viene uccisi ci si può trasformare in uno dei mostri iconici della serie, come il Tyrant o Jack Baker, cercando poi di vendicarsi dell’avversario.

È l’ultimo tentativo di Capcom di portare il franchise di Resident Evil nel mondo dell’online dopo Outbreak, Outbreak File 2 e Resident Evil Resistance, lanciato nel 2020.

I fan della serie di giochi horror, tuttavia, sembrano ancora preferire le esperienze per giocatore singolo: in base alle statistiche di SteamCharts, al momento in cui scriviamo Resident Evil Re:Verse ha 186 giocatori contemporanei rispetto ai 219 che giocano al remake del 2002 del primo capitolo.

In un periodo di 24 ore, Re:Verse ha registrato un picco di 314 giocatori, rispetto ai 404 del classico, il quale detiene al momento anche il record assoluto di giocatori contemporanei, 4.340 contro i 2.080 di Re:Verse.

Re:Verse ha attualmente solo due mappe, la classica stazione di polizia del RPD di Resident Evil 2 e la casa Baker di RE7.

Non è chiaro se il gioco riceverà ulteriori aggiornamenti da Capcom e se questi saranno in grado di aumentare la base di giocatori, anche se lo sviluppatore è attualmente impegnato nel remake di Resident Evil 4, il cui lancio è previsto per il 24 marzo.

Ma non solo: il DLC dedicato alla figlia di Ethan Winters non ci ha convinti del tutto: vi abbiamo spiegato perché nella nostra recensione.