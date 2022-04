Il nuovo soulslike ambientato nella Parigi del ‘700 si mostra in video

GameInformer ha condiviso un video che mostra sei minuti di gameplay del prossimo RPG d’azione in salsa soulslike noto come SteelRising.

Il titolo è il prossimo gioco di SPIDERS, il team dietro giochi come Bound by Flame, The Technomancer e Greedfall (che trovate su Amazon a ottimo prezzo).

Solo ieri, è stato reso noto che SteelRising è stato purtroppo posticipato di alcuni mesi, con sommo disappunto da parte dei giocatori.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, possiamo però dare uno sguardo approfondito al gioco ambientato nella Parigi del 1789.

In SteelRising, i giocatori assumeranno il ruolo di Aegis, un automa realizzato da Vaucanson, un ingegnere al servizio del Clockwork King.

I giocatori sfrutteranno al massimo la loro abilità meccanica per adattare Aegis al loro stile di gioco diventando così un temibile guerriero, un ballerino mortale o un virtuoso delle arti elementali.

I giocatori potranno usare vari strumenti per esplorare le strade, i tetti e i quartieri di Parigi, rivelando i segreti nascosti. Poco sotto, il video gameplay della durata di 6 minuti circa.

Inoltre, stando a quanto reso noto fino ad ora, SteelRising ci darà modo di addentrarci in un’avvincente storia piena di nemici meccanici e potenziali alleati. NACON rilascerà il gioco a partire dall’8 settembre prossimo, su Xbox Series X|S, Windows PC e console PlayStation 5.

Restando in tema, prossimanente sarà anche il turno di Bleak Faith Forsaken, un intrigante soulslike horror che omaggia proprio i classici Dark Souls e soci.

Ma non solo: i fan del genere stanno assiduamente tenendo d’occhio anche il titolo made in Italy in arrivo nei prossimi mesi, ossia Project Galileo, il quale sembra davvero molto interessante.

Parlando infine del souls del momento, ossia Elden Ring, un fan veramente sfegatato del gioco FromSoftware ha ricreato una vera e propria Tartaruga Ninja grazie al versatile editor del gioco.