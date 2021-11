Il nuovissimo realme GT Neo 2 già a un prezzo super su Amazon!

Anche oggi, martedì 16 novembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone realme GT Neo 2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 449€, rispetto ai 549€ usuali di listino, per un risparmio reale di 100€.

Lo smartphone realme GT Neo 2 è animato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 870 5G, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. L’ampia batteria da 5.000Ah vi consentirà di coprire la giornata senza alcun problema, mentre la carica SuperDart a 65W consente di ripristinare l’autonomia in pochissimi minuti.

Lo smartphone realme GT Neo 2 è dotato di uno spettacolare display Amoled E4 da 6,5″ con frequenza di aggiornamento di ben 120Hz. Il comparto fotocamere vede la presenza di tre sensori con una fotocamera principale da 64 MP, una macro fotocamera da 4 cm e una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP.

Lo smartphone realme GT Neo 2 è dotato di uno spettacolare display Amoled E4 da 6,5″ con frequenza di aggiornamento di ben 120Hz. Il comparto fotocamere vede la presenza di tre sensori con una fotocamera principale da 64 MP, una macro fotocamera da 4 cm e una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP.

