PS VR 2, le vendite a oggi sarebbero pessime: «Tagliate il prezzo per evitare un disastro»

Sony non ha mai nascosto pubblicamente tutta la sua sicurezza e fiducia nei confronti di PS VR 2, il nuovo visore per la realtà virtuale studiato per PlayStation 5, ma stando agli ultimi report il lancio sembrerebbe non essere affatto andato secondo le aspettative.

Un nuovo report di Bloomberg (via GamingBolt) sottolinea infatti che Sony non sarebbe riuscita a vendere nemmeno 300mila PlayStation VR 2, fermandosi invece a una cifra più vicina alle 270mila unità totali.

Insomma, numeri ben lontani dall’ostentato ottimismo della casa di PlayStation e che sembrerebbero invece confermare i primi report sui numeri estremamente tiepidi per i pre-order, al punto da spingere gli esperti a suggerire operazioni drastiche.

I risultati arrivano dal gruppo di ricerca e analisi IDC e suggeriscono una potenziale crisi nera: Sony aveva infatti inizialmente previsto di riuscire a vendere circa 2 milioni di PlayStation VR 2 in questo periodo (lo trovate su Amazon). Una cifra che, a giudicare da questi risultati, sembrerebbe impossibile riuscire a raggiungere nel breve periodo.

Il vice presidente della IDC, Francisco Jeronimo, suggerisce che questa crisi sia dovuta all’aumento del costo della vita e dei tassi d’interesse, oltre che a un progressivo aumento dei licenziamenti che, inevitabilmente, ha reso investire nel PS VR 2 — che ricordiamo costare più di una PS5 — decisamente secondario.

Per questo motivo, Francisco Jeronimo suggerisce che Sony potrebbe eseguire un drastico calo dei prezzi, così da provare a salvare il salvabile per quello che potrebbe rivelarsi un enorme flop:

«Sospetto che sarà necessario tagliare il prezzo di PS VR 2 per evitare un totale disastro sul loro nuovo prodotto».

Al momento Sony non ha però voluto commentare ufficialmente queste indiscrezioni, che vi invitiamo a prendere di consueto con le dovute precauzioni: vedremo se effettivamente un taglio di prezzo è in vista o se nelle prossime settimane riuscirà a risollevarsi la situazione, magari con nuovi giochi esclusivi.

Se siete ancora indecisi sull’eventuale acquisto del visore di ultima generazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione completa di PlayStation VR 2.