Sony Interactive Entertainment ha svelato un nuovo DualSense in edizione limitata dedicato a Genshin Impact, l'action RPG free-to-play di HoYoverse che dal 2020 continua a dominare le classifiche di incasso su mobile e console.

Si tratta di una collaborazione che suggella il successo planetario del titolo cinese, capace di generare miliardi di dollari di ricavi attraverso il sistema gacha e di costruire una community globale di milioni di giocatori attivi quotidianamente.

Il DualSense Wireless Controller: Genshin Impact Limited Edition sarà disponibile al prezzo di 84,99€ in Europa, con quantità limitate che preannunciano una corsa all'acquisto tra i collezionisti e i fan più accaniti del gioco.

La periferica sfoggia una livrea bianca, oro e verde impreziosita da glifi arcani ispirati al mondo fantasy di Teyvat, inclusi gli emblemi dei gemelli protagonisti Aether e Lumine e della mascotte Paimon, compagna immancabile in ogni avventura dei Viaggiatori.

La collaborazione diretta tra Sony Interactive Entertainment e HoYoverse ha portato a un design che celebra anni di contenuti stagionali, aggiornamenti gratuiti e l'espansione costante della mappa di gioco.

Wenyi Jin, presidente delle operazioni globali di HoYoverse, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di presentare questo controller ai nostri giocatori e fan in tutto il mondo. Il design incorpora elementi iconici ispirati agli amati Gemelli Viaggiatori e a Paimon, celebrando anni di avventure e compagnia a Teyvat".

Il lancio seguirà una roadmap geografica scaglionata: il DualSense arriverà prima nei mercati asiatici selezionati, incluso il Giappone, il 21 gennaio 2026, per poi espandersi nelle Americhe, Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda il 25 febbraio 2026.

Per i giocatori italiani, i preordini si apriranno l'11 dicembre alle ore 10:00 tramite PlayStation Direct, il negozio online ufficiale di Sony disponibile anche in Italia insieme ad altri paesi europei come Francia, Germania, Spagna e Benelux.

Questa edizione limitata si inserisce nella strategia di Sony di proporre controller tematici legati ai franchise più popolari, dopo aver già rilasciato varianti dedicate a titoli first-party come God of War Ragnarök e Spider-Man 2.

La scelta di Genshin Impact sottolinea l'importanza che i titoli free-to-play multipiattaforma hanno assunto nell'ecosistema PlayStation, nonostante la loro natura cross-platform con PC e mobile.