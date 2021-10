Il creatore di Yakuza lascia SEGA: quale futuro per la serie? Parla lo studio

Dopo diverse indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, alla fine la notizia è diventata ufficiale: Toshihiro Nagoshi, il creatore dell’amato franchise Yakuza, ha lasciato SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio.

La notizia è arrivata con un comunicato ufficiale rilasciato dallo studio di sviluppo, che ha recentemente terminato i lavori su Lost Judgment e che in occasione del loro decimo anniversario eseguiranno una forte ristrutturazione.

Sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Lost Judgment, l’ultima fatica di RGG Studio che abbiamo amato per via dei suoi numerosi pregi.

Prima ancora avevamo avuto modo di apprezzare anche Yakuza Like a Dragon, un titolo che ha tantissimo da insegnare a molti open world moderni, come vi abbiamo raccontato in un nostro speciale dedicato.

Toshihiro Nagoshi non è però l’unico addio annunciato di Ryu Ga Gotoku Studio: insieme a lui lascerà la compagnia anche Daisuke Sato, lo storico producer della serie Yakuza.

Nagoshi ha voluto lasciare un messaggio finale, ringraziando i fan per il loro costante supporto e sottolineando che lo studio di sviluppo da oggi avrà un nuovo inizio:

«A partire da oggi, nasce un nuovo Ryu Ga Gotoku Studio in cui la serie [Yakuza] continuerà a vivere. Nonostante non sappia con certezza che cosa creerà, credo che la nuova generazione migliorerà ulteriormente le fondamenta che abbiamo costruito in questi anni e che porteranno grandi giochi in tutto il mondo. Perché ciò sia possibile, avranno bisogno di continuare ad imparare, mettersi alla prova e crescere. Pertanto vi chiedo che continuiate a supportare lo studio nei suoi sforzi. Ancora una volta, vorrei esprimere la mia più sincera stima per tutti voi. Vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto. Restate sintonizzati per tanti nuovi inizi!»

Anche l’ex producer Daisuke Sato ha sottolineato quanto sia triste dopo lasciare la compagnia dopo essere stato il producer di Yakuza dopo 9 anni, ma di essere altrettanto convinto che l’attuale staff sarà in grado di continuare a far crescere la serie.

Masayoshi Yokoyama, nuovo director della software house, ha ammesso che per tanto tempo Nagoshi è stato sinonimo dell’intero studio di sviluppo, ma che nel frattempo la struttura dello studio è cambiata al punto da poter essere in grado di continuare il lavoro fatto dal creatore con pochi intoppi, come già dimostrato con l’uscita di Lost Judgment.

Yokoyama ha anche approfittato dell’occasione per annunciare un sequel di Yakuza Like a Dragon, l’amato capitolo che proseguirà la storia del protagonista Ichiban Kasuga.

Il nuovo titolo dello studio di sviluppo potrebbe uscire in un periodo che va «da 6 mesi fino a un anno»: il nuovo director di RGG Studio si augura di riuscire a mostrare a tutto il mondo «un nuovo studio diverso, ma che è ancora lo stesso».

Il franchise di SEGA è diventato talmente popolare da aver spinto anche alla produzione di un vero e proprio film, annunciato lo scorso anno e che racconterà la saga di Kazuma Kiryu.

La serie è molto popolare in Giappone, al punto da spingere Microsoft non solo ad assicurarsi tutti i capitoli su console Xbox, ma anche a pagare per assicurarsi un’esclusiva next-gen temporanea.

Yakuza deve invece ancora sbarcare su Nintendo Switch, dato che Nagoshi sosteneva essere una «console per bambini»: vedremo se con la nuova organizzazione cambierà anche questa opinione.