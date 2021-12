Il 2021 secondo EA: un anno alimentato dai videogiochi

Il 2021 è stato un anno in cui tutti abbiamo videogiocato tanto. Lo sa benissimo anche Electronic Arts, che in vista della fine dell’anno (e dopo essersi portata a casa il GOTY con It Takes Two ai The Game Awards della scorsa settimana) ha pubblicato un interessante post retrospettivo sugli ultimi dodici anni, svelando alcuni interessanti dati sull’andamento del mercato e le abitudini degli appassionati.

«Con il nuovo anno dietro l’angolo Electronic Arts 2021: Year in Gaming rivela quanto la nostra community globale abbia giocato – le abitudini più interessanti dei giocatori, le loro squadre e personaggi preferiti, e come si sono impegnati e hanno sperimentato il potere positivo del gioco per creare la loro propria forma di connessione spingendo i confini dell’esperienza di gioco tradizionale» spiega la nota con cui il publisher ci ha raggiunto.

Dalle sue analisi, emergono alcuni dati come il fatto che i giocatori dei titoli EA siano per il 30% provenienti dall’Europa, per il 25% dagli Stati Uniti, per il 22,5% dall’Asia, nonché dall’America Latina e del Sud (15,7%).

I franchise più famosi della compagnia nel corso dell’anno sono stati Apex Legends e il calcistico FIFA – al punto che, ormai, EA Sports è diventata a sua volta uno “sport”. Come spiegato da EA:

«Essendo gli sport in presenza ancora limitati, EA SPORTS è diventato per molti uno sport durante la pandemia. Nel 2021 sono stati segnati più di 26.000 goal a calcio nel mondo reale, e 50.000 salvataggi sul campo. Nello stesso periodo, in FIFA 21, i giocatori hanno segnato oltre 22 miliardi di goal e realizzato più di 30 miliardi di salvataggi».

Un aspetto molto interessante dei giochi odierni è che stimolano la creatività: ad esempio, in UFC 4 sono stati creati 7 milioni di lottatori personalizzati, mentre The Sims 4 – che ha bisogno di poche presentazioni – ha visto la creazione di 376 milioni di Sims.

Di seguito, l’infografica integrale diramata dal publisher:

Se siete incuriositi da queste statistiche, potrete trovare qui il link al post completo sul blog di Electronic Arts.