I videogiochi sono un patrimonio importante e l’Europa se n’è accorta

Il Parlamento Europeo ha votato per incoraggiare gli investimenti e sostenere la crescita dei talenti professionali nella comunità degli eSports e nell’industria del gaming nella sua interezza.

Come riportato anche da Game Rant, è stato proposto un piano a lungo termine per garantire la crescita dell’industria del videogioco e degli eSports, nonché per preservare i videogiochi “culturalmente significativi”.

La stragrande maggioranza dei membri del Parlamento UE ha infatti espresso il proprio interesse a portare avanti questa strategia europea per i videogiochi, con l’intenzione di sostenere tutti coloro che sono coinvolti negli eSports e nel gaming, compresi gli sviluppatori, le iniziative eSports e gli stessi giocatori.

Non è la prima volta che il Parlamento Europeo riconosce il valore e l’importanza dell’industria del videogioco. Mentre le iniziative esistenti, come i programmi Europa Creativa e Horizon Europe, hanno contribuito a fornire alcuni finanziamenti al settore in passato, la nuova risoluzione riconosce l’inefficienza di questi sforzi.

L’approvazione di questa nuova risoluzione per migliorare il sostegno finanziario all’industria del gaming arriva dopo una pre-votazione avvenuta all’inizio di marzo.

Una parte importante della risoluzione riguarda il finanziamento e il riconoscimento degli eSports, in quanto le leghe di gioco professionistiche e il successo dell’industria del gaming in generale sono riconosciuti come un enorme fattore economico e culturale in Europa.

Inoltre, la risoluzione propone anche la protezione e la conservazione dei videogiochi culturalmente significativi per garantirne la giocabilità e la validità in futuro.

Sebbene l’organo esecutivo abbia espresso l’intenzione di agire con questa strategia, le modalità di attuazione delle proposte devono ancora essere definite dai legislatori.

La strategia europea per i videogiochi prevede un lungo elenco di proposte diverse, molte delle quali si concentrano sui team di eSports, come il vincitore del recente campionato mondiale di League of Legends, DRX.

Le intenzioni di promuovere e valorizzare i talenti del settore possono potenzialmente aprire opportunità di coinvolgimento di un maggior numero di persone nello sviluppo di videogiochi anche nell’UE, il che potrebbe avere un profondo impatto sull’industria creativa in futuro, contribuendo a incoraggiare lo sviluppo di competenze digitali.

In termini di finanziamenti, il Parlamento Europeo intende fornire un’infrastruttura finanziaria affidabile che tenga conto delle sfide future e dei rapidi cambiamenti del settore. L’augurio, è che le cose possano cambiare presto anche in Italia, con una maggiore considerazione anche e soprattutto economica del medium.

