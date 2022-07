I prodotti più acquistati dai lettori di Spaziogames per il Prime Day 2022

Il Prime Day 2022 di Amazon ha visto un numero elevatissimo di prodotti in sconto delle categorie più disparate, che vi abbiamo prontamente segnalato con i nostri tempestivi aggiornamenti nel corso degli ultimi due giorni, dai semplici videogiochi alle console, smart TV, smartphone, notebook gaming e tanto altro ancora.

Ma quali sono stati i più acquistati dai lettori di Spaziogames? Il nostro pubblico, composto ovviamente da gamer, si è buttato, come facilmente prevedibile, in gran parte su videogiochi e accessori, ma è stato anche attirato da un prodotto piuttosto inconsueto. Di seguito trovate la classifica dei prodotti più venduti.

I 5 prodotti più acquistati dai lettori di Spaziogames per il Prime Day 2022

1. N2 Memory – Integratore Nootropico per memoria e concentrazione

L’articolo più acquistato in assoluto nel corso del Prime Day 2022 dai lettori di Spaziogames è stato, piuttosto a sorpresa, l’integratore nootropico N2 Memory, in grado di migliorare la memoria e la concentrazione. Ideale per lo studio o anche per migliorare le proprie performance durante le competizioni eSports più impegnative, questo integratore è costituito solo da ingredienti naturali come Ginko Biloba, Bacopa, Caffeina, Tè verde, Reishi e vitamine del gruppo B, che possono aiutare ad aumentare le capacità cognitive, stimolare l’attività cerebrale e incrementare memoria, concentrazione e apprendimento.

2. Volante Logitech G920

Al secondo posto troviamo il volante Logitech G920 Driving Force per Xbox Series X|S e PC, indubbiamente un prodotto molto ambito dagli appassionati di giochi di corse. Realizzato per garantire un’elevata precisione in fase di gara e la massima affidabilità nel lungo periodo, Logitech G920 Driving Force integra un ritorno di forza a due motori con ingranaggi elicoidali, finiture in pelle cucite a mano e pedali dell’acceleratore, freno e frizione realizzati in acciaio. Il volante è anche compatibile con l’optional Driving Force Shifter, un cambio manuale a sei marce con push-down inverso.

3. Cuffie Sennheiser HD 450SE

Sul gradino più basso del podio si trovano le cuffie wireless Sennheiser HD 450SE, le quali offrono un suono di qualità superiore con profondi bassi dinamici. Grazie al supporto di tecnologie come AAC e AptX, anche se il segnale viene trasmesso via wireless si potrà godere di una compressione minima e, con AptX Low Latency, di una latenza ridotta per mantenere una perfetta sincronia quando, ad esempio, si guardano dei video. Le cuffie wireless Sennheiser HD 450SE sono dotate di un sistema per la cancellazione attiva del rumore, permettendovi di godervi la vostra musica preferita senza distrazione e disturbi provenienti dal mondo esterno.

4. Volante Logitech G29

Continuiamo con il volante Logitech G29, in pratica la versione per PS5, PS4 e PC del Logitech G920. Il prodotto è dotato di un feedback di ritorno di forza a due motori, per simulare la sensazione degli pneumatici in curva e su diversi tipi di terreno, sovrasterzo, sottosterzo e altro ancora. Il volante gaming Logitech G29 garantisce un controllo preciso e fluido, con ingranaggi elicoidali del cambio per ridurre rumore e vibrazione, mentre il dispositivo antigioco mantiene saldi volante e pedali. Il volante gaming Logitech G29 è dotato di pedali separati per acceleratore, freno e frizione per una guida dinamica e un controllo completo, nonché è in grado di ruotare di 900° per poterlo girare fino a due volte e mezzo, ideale per le curve ampie dei circuiti di Formula 1.

5. The Last Of Us Parte 2

Infine, abbiamo The Last Of Us Parte 2 per PS4 (compatibile anche con PS5), gioco dall’assoluta eccellenza artistica in grado di catturare il giocatore e trasportarlo in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo. In The Last Of Us Parte 2 vestirete i panni di Ellie, la quale, con l’aiuto di altri personaggi, dovrà infiltrarsi in una Seattle in rovina e combattere le forze del WLF (Washington Liberation Front) e la setta dei Serafiti.

