I migliori smartphone in offerta su Amazon

State pensando di acquistare un nuovo smartphone ma siete alla ricerca di un modello con un ottimo rapporto qualità/prezzo così da ottenere il massimo con il budget a vostra disposizione? Siete nel posto giusto! Infatti, su Amazon la scelta di smartphone è davvero considerevole ed una persona non molto esperta potrebbe trovarsi spaesata. Proprio per questo motivo abbiamo stilato un elenco delle migliori offerte su Amazon inerenti agli smartphone, suddividendo anche gli articoli in base al brand.

Iniziamo subito con il Samsung Galaxy A51, smartphone dal design pulito e rinnovato, con bordi arrotondati ed uno spessore di 7,9mm che gli conferisce una presa comodo ed ergonomica. Il dispositivo è dotato di un display Super AMOLED da 6,5” Infinity-O che offre un’esperienza visiva coinvolgente e senza interruzioni. Grazie al processore Octa Core e 4GB di RAM, lo smartphone è veloce e scattante in qualsiasi applicazione, mentre la memoria interna da 128GB può essere espansa sino a 512GB con una microSD, dandovi modo di scattare foto e registrare video in quantità davvero industriale.

Grazie alla presenza di ben quattro fotocamere posteriori, Samsung Galaxy A51 è in grado di scattare foto nitide e luminose in qualsiasi circostanza. Solitamente Samsung Galaxy A51 viene venduto a 379€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 254,99€, risparmiando ben 124€.

Un altro smartphone in offerta molto interessante è lo Huawei P40 Lite Dual Sim che, dalla sua offre anch’esso quattro fotocamere posteriori per adattarsi a qualsiasi tipologia di foto, da quelle macro a soggetti posti poca distanza ad ampie vedute complessive grazie all’obiettivo grandangolare. La memoria interna è di 128GB, espandibile con microSD a 256MB, mentre la dotazione di RAM è pari a 6GB. Ricordiamo che la serie Huawei P40 Lite utilizza l’interfaccia EMUI ed i Huawei Mobile Services (HMS). Le Google Apps ed i Google Mobile Services non sono disponibili per la serie P40, pertanto alcune app di terze parti potrebbero non essere disponibili. Solitamente Huawei P40 Lite Dual Sim viene proposto a 299,90€, ma oggi potete comprarlo a soli 178,18€, con uno sconto del 41%.

