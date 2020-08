I migliori giochi platform | Agosto 2020

Quando si pensa ad una lista dei generi videoludici attualmente esistenti, probabilmente la prima categoria che verrà in mente ai giocatori più nostalgici è quella dei platform, i mitici giochi a piattaforme. Questo genere ha infatti avuto il suo apice a cavallo tra gli anni ’80 e soprattutto ’90, quando tutte le software house cercavano di competere tra di loro per realizzare non solo i giochi più divertenti, ma anche la mascotte più accattivante. Un gioco platform deve infatti non solo essere basato sulle omonime piattaforme, che il nostro protagonista dovrà attraversare ed esplorare, ma una parte fondamentale è tendenzialmente costituita dal protagonista stesso, che deve avere qualità uniche e riuscire a conquistare il cuore degli appassionati.

Anche se il medium videoludico nel frattempo si è evoluto portando alla luce generi ben diversi, negli ultimi anni i platform hanno subito una nuova rinascita, grazie al revival di serie storiche importanti e a nuovi esperimenti coraggiosi e ben riusciti. In questo articolo vi vogliamo fare riscoprire (o magari anche scoprire per la prima volta) quelli che sono stati i migliori giochi platform di questa generazione.

La maggior parte dei giochi platform è presente su Switch, grazie alla storica tradizione di Nintendo ed alla potenza di alcuni dei suoi marchi più importanti che continua a sfruttare ottimamente, ma nella nostra selezione abbiamo tenuto conto anche di diverse eccezionali scelte presenti anche su Playstation 4, Xbox One e PC. Sono dunque presenti titoli per tutte le console di questa generazione ed adatti a tutti, dai più piccoli alla ricerca del primo videogioco fino ai giocatori più estremi e tenaci.

I migliori giochi platform

Super Mario Odyssey – Il miglior platform della generazione

Quando si parla di giochi platform, è impossibile non menzionare almeno una volta Super Mario, soprattutto con quello che riteniamo essere sicuramente il miglior platform di questa generazione. L’idraulico rosso più famoso del mondo vi porterà in giro per il mondo insieme a Cappy, un cappello magico che gli darà la possibilità di poter controllare tutto ciò che ha di fronte, come cavi elettrici o perfino nemici per poterne acquisire le loro abilità. Super Mario Odyssey ha un level design incredibilmente profondo ed è il vero e proprio apice delle avventure in 3D dell’idraulico vestito di rosso. Verrete spinti ad attraversare i livelli di gioco più e più volte alla ricerca di tutte le lune da collezionare, grazie a dei livelli immensi, originali e tutti tremendamente divertenti da esplorare da cima a fondo. Un titolo che non vi stancherà mai e che ogni fan dei platform dovrebbe poter provare almeno una volta nella propria vita.

Sonic Mania Plus – Il massimo per chi è cresciuto con il Mega Drive

Era da tempo che i fan del porcospino più veloce del mondo aspettavano un vero e proprio sequel del terzo capitolo con le caratteristiche tipiche dei giochi per Mega Drive, e dopo tanti anni con Sonic Mania i fan sono stati accontentati. Realizzato da sviluppatori che precedentemente erano conosciuti dalla community per i loro fan game e mod di eccellente qualità, Sonic Mania Plus è il vero quarto capitolo 2D che gli appassionati di vecchia data stavano aspettando, con un gameplay incredibilmente fedele ai titoli originali, veloce e pieno di citazioni che i fan di SEGA saranno felici di scoprire. L’edizione Plus è inoltre una vera e propria “director’s cut” del titolo originale, che tra le diverse migliorie include anche due nuovi personaggi giocabili oltre ai 3 già presenti: Mighty e Ray. Assolutamente un must-have per chiunque sia cresciuto con il Mega Drive ed un’ottima occasione per i nuovi giocatori di avvicinarsi ai titoli di Sonic in 2D.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy – Un remake fedelissimo di tre capolavori

Se Nintendo ha sempre avuto dalla sua Super Mario come indiscusso re dei platform, sulla neonata PlayStation apparve un curioso e buffo marsupiale che provava a rubargli il trono: si chiamava Crash Bandicoot ed era un platform realizzato dai Naughty Dog, una software house che forse ultimamente avete sentito nominare. Questo prodotto è un incredibile e fedelissimo remake della trilogia originale che probabilmente ha segnato l’infanzia di chiunque sia cresciuto con la console di casa Sony. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy propone un aspetto grafico rinnovato ma con lo stesso identico gameplay di una volta. Se ciò non fosse sufficiente, sono presenti due livelli bonus che nei giochi originali erano assenti. Si tratta di Stormy Ascent per il primo Crash, un livello che era già pronto ma tagliato in seguito dagli sviluppatori perché ritenuto eccessivamente difficile — e avevano ragione, aggiungiamo noi — e Future Tense per il terzo gioco, questa volta interamente frutto della fantasia di Vicarious Visions. E se ciò non bastasse, potrete inoltre scegliere di giocare come Coco Bandicoot, la sorella di Crash, in tutti e tre i giochi ricreati fedelmente. Se siete cresciuti con una PlayStation, o se volete avvicinarvi a Crash in attesa del quarto capitolo, questo non può mancare nella vostra collezione.

Spyro Reignited Trilogy – Un altro grande e atteso ritorno

Visto il successo ottenuto dai remake del già citato Crash Bandicoot, Activision ha pensato bene che forse era giunto il momento di pensare a dare una nuova vita ad un altro popolare personaggio di quegli anni, che fino ad allora non era stato sfruttato al pieno delle sue potenzialità. Stiamo parlando ovviamente di Spyro, protagonista anche lui di un fedele remake della trilogia originale uscita su PS1. In questo caso gli sviluppatori, Toys for Bob, hanno deciso di prendersi qualche libertà in più e di rinnovare l’aspetto grafico ed il conseguente design di molti dei personaggi dei titoli, con un risultato incredibilmente soddisfacente da guardare e visivamente accattivante. Anche i controlli di gioco della Spyro Reignited Trilogy sono stati resi leggermente più accessibili, ma in misura non eccessiva per restituire il più possibile le stesse sensazioni che avremmo avuto con il disco originale. Si tratta nuovamente dunque di un remake di elevatissimo livello ed assolutamente consigliato non solo a chi non ha mai giocato questi titoli, ma anche a chi ci è già cresciuto.

Rayman Legends – Un platform fuori dal comune

Dopo il successo ottenuto da Rayman Origins, Ubisoft ci riprova con il diretto sequel. Ci sentiamo di dire che non si tratta solo di un capolavoro, ma di una naturale evoluzione del brand. Rayman Legends è un titolo folle, colorato e con un elevato tasso di rigiocabilità. I livelli di gioco sono infatti molto brevi, ma ricchi di segreti che vi spingeranno a ripeterli più e più volte. Nel particolare, riteniamo che i livelli musicali siano una delle parti più riuscite del gioco e sono uno spettacolo sia per gli occhi che per le vostre orecchie. Rayman Legends dispone anche di un comparto multiplayer molto variegato, ricca di modalità sia cooperative che competitive. Se siete dei possessori di Nintendo Switch vi suggeriamo l’acquisto della Definitive Edition, disponibile esclusivamente per questa console, che include una serie di skin precedentemente rilasciate ed una modalità torneo per il mini-gioco calcistico Kung Foot, una delle attività più divertenti da fare in multiplayer.

Mega Man 11 – Per vecchi e nuovi fan della storica saga

Negli ultimi anni Capcom ha avviato un’intensa campagna di rilancio dei suoi longevi brand, e lo storico robot blu non poteva certo mancare all’appello per il trentesimo anniversario della serie, con un titolo adatto sia ai fan di lunga data che ai nuovi giocatori. In questo titolo viene introdotto il Double Gear, una nuova meccanica che permetterà a Mega Man di rallentare il tempo e di potenziare i colpi dei suoi cannoni. Sarà anche possibile attivare entrambi gli effetti contemporaneamente per una mossa disperata in situazioni particolarmente impegnative. Come è da sempre tradizione in questa serie, Mega Man 11 perdona davvero poco e si tratta di un titolo davvero impegnativo, ma grazie alla difficoltà facile introdotta è in grado di offrire un adeguato livello di sfida a chi non è abituato ai canoni del brand. I veterani potranno invece buttarsi senza remore sulle difficoltà più elevate e divertirsi con il livello di sfida a cui sono abituati. Cercando magari di non morire troppe volte.

Shovel Knight: Treasure Trove – Per i giocatori old-school

Pensiamo di poter dire senza paura di essere smentiti che Shovel Knight è la prova vivente che grazie a campagne come Kickstarter possono uscire degli autentici capolavori. Questa edizione comprende non solo il titolo originale, ma anche le apprezzatissime espansioni Plague of Shadows e Specter of Torment che includono campagne uniche e dal gameplay unico. Shovel Knight: Treasure Trove è un prodotto ideato da appassionati dei platform old-school e creato per omaggiarli il più possibile grazie ad un gameplay vecchia scuola, ad uno stile grafico a 8-bit ed anche grazie alla relativa colonna sonora, anch’essa realizzata secondo i canoni dei giochi NES. Si tratta di un’esperienza unica, impegnativa ed estremamente divertente, ed un acquisto assolutamente obbligato a chiunque si definisca un fan dei titoli più classici. Ed anche a chi magari vorrebbe avvicinarcisi, anche in questi giorni in cui la tecnologia viene davvero spinta sempre più al limite.

Ori and the Will of the Wisps – Un must-have per i giocatori Xbox

Dopo il già eccellente Ori and the Blind Forest, in casa Microsoft sono riusciti a realizzare un sequel visivamente spettacolare, che i possessori di Xbox non dovrebbero assolutamente farsi scappare. Si tratta di un platform con caratteristiche da metroidvania, che non nasconde di voler spiegare chiaramente quanto sia importante il valore dell’amicizia. Le fasi di combattimento sono decisamente migliorate rispetto al primo capitolo, ma anche Ori and the Will of the Wisps ripone una grandissima attenzione sulle fasi di esplorazione e di platforming, davvero accattivanti ed una vera e propria gioia per gli occhi grazie ad un incredibile comparto grafico. Sono presenti inoltre tantissime missioni secondarie di pregevole qualità e l’eccezionale colonna sonora è la classica ciliegina sulla torta di questo prodotto davvero completo e valido, adatto a tutti gli appassionati di platform.

La-Mulana 1 & 2 – Per i giocatori alla ricerca di una sfida

I due titoli di casa Nigoro sono un vero e proprio inno ai giochi difficili di una volta, e sono i platform ideali per chiunque voglia mettere alla prova la propria pazienza e abilità. Questa speciale edizione da noi proposta include infatti entrambi i titoli, ad oggi estremamente validi: un fedelissimo remake dell’omonimo gioco uscito su MSX, ed un sequel completamente nuovo molto più lungo, molto più rifinito, ma sopratutto molto più difficile. L’elevato livello di difficoltà e di sfida di La-Mulana 1 & 2 è infatti conosciuto e apprezzato — o odiato, a seconda delle circostanze — da chiunque abbia avuto modo di provare questi titoli. Il loro stile grafico interamente vecchia scuola, come le vecchie avventure grafiche di una volta sul computer, vi conquisterà e vi sentirete dei veri e propri esploratori alla scoperta di tutti i segreti di La-Mulana, grazie a diversi enigmi spesso difficili da risolvere e che vi spingeranno a pensare fuori dagli schemi. Due platform appaganti ma incredibilmente difficili, adatti solo ai giocatori più duri.

Yoshi’s Crafted World – Il platform adatto anche ai più piccoli

Dopo una proposta particolarmente impegnativa ci sembrava giusto passare ad un prodotto incredibilmente rilassante e con uno stile grafico decisamente ispirato. Questo titolo è infatti ambientato in un mondo interamente di cartone, la cui estetica non potrà fare altro che catturarvi e conquistare i cuori anche dei giocatori più duri. Yoshi’s Crafted World non è un titolo dalla difficoltà elevata, anzi tutt’altro. Questa caratteristica lo rende un titolo adatto non solo ai giocatori che vogliono semplicemente liberarsi da un eccessivo stress, ma anche e soprattutto ai giocatori più giovani alla ricerca di un’avventura adatta a loro. Il level design particolarmente ispirato ed un gameplay che riesce a sfruttare sapientemente il mondo interamente di cartone rendono questo prodotto non solo esteticamente gradevole per gli occhi, ma anche un divertente e piacevole passatempo per tutti.

Donkey Kong Country Tropical Freeze – Per chi vuole giocare in co-op

Titolo originariamente uscito su Wii U ma che ha ricevuto una nuova e luminosa vita su Switch, questo prodotto è uno dei platform più belli e divertenti realizzati dai team di Nintendo negli ultimi anni. La serie è nota per un livello di sfida particolarmente appagante e soddisfacente, ma per venire incontro ai giocatori più inesperti sono state introdotte diverse modalità di sfida più accessibili. Una delle caratteristiche chiave dell’edizione Switch di Donkey Kong Country Tropical Freeze è infatti la Funky Mode, una modalità che vi permetterà di controllare il divertentissimo Funky Kong, personaggio che include tutte le caratteristiche migliori degli altri personaggi utilizzabili e perciò particolarmente divertente e facile da impersonare. Anche con questa modalità la sfida non verrà ridotta del tutto, fornendo ai giocatori sempre livelli in cui sarà fondamentale avere una buona dose di concentrazione e di tempismo. Un’altra graditissima caratteristica inclusa nella versione Switch è la presenza della co-op in locale, con la possibilità di entrare ed uscire dalla partita in ogni momento con un solo Joy-Con. Consigliamo questo prodotto quindi a chi vuole mettersi alla prova in modo divertente e accessibile, magari con qualche amico.

Super Mario Maker 2 – Per i giocatori più creativi

Abbiamo deciso sia di iniziare che di chiudere questa classifica con titoli dedicati a Mario, in quanto si tratta probabilmente del primo nome che verrà in testa a chiunque pensi ad un marchio appartenente al genere platform. Questo prodotto non è un titolo completo vero e proprio ma è un sequel del fortunatissimo capitolo uscito su Wii U e 3DS, che permette a tutti i giocatori più creativi di sfogare liberamente la loro creatività. Il titolo infatti è in grado di far creare a tutti divertentissimi ed impegnativi livelli sullo stile di Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World, New Super Mario Bros. e per la prima volta anche Super Mario 3D World. Super Mario Maker 2 è un prodotto incredibilmente intuitivo e facile da utilizzare, ancora più ricco di contenuti e che crea facilmente dipendenza. Grazie ad un abbonamento online questo gioco è in grado di dare il meglio di sé, grazie alla possibilità di poter condividere i livelli e giocare quelli creati dai vostri amici, anche in co-operativa per capire chi di voi è in grado di completare il livello nel minor tempo possibile!

