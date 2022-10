I boss di Cuphead non hanno le barre di energia, e ora sappiamo il motivo

Cuphead è diventato celeberrimo anche per i suoi boss che, tra le tante cose, non possiedono le barre di energia.

Abbiamo accettato tutti con una certa tranquillità il fatto che i boss di Cuphead non avessero una barra di energia, anche perché rendeva il gioco più stimolante.

Ma perché i boss di Cuphead non avevano una barra di energia, in fondo? Lo spiega Studio MDHR dopo tutti questi anni.

Il co-direttore Chad Moldenhauer ha spiegato perché il team di sviluppo ha optato per questo approccio in un recente numero di EDGE.

Sembra che, ad un certo punto dello sviluppo, i boss del gioco avessero effettivamente delle barre di energia. Un’idea che però, alla fine, è stata scartata.

Il motivo è che Studio MDHR voleva che Cuphead restituisse la sensazione di essere davvero dentro ad un cartone animato:

«Nessuno dei nostri primi prototipi che le usavano [le barre di energia] è mai sembrato adatto nel contesto di ciò per cui stavamo lottando: far sembrare Cuphead un vero cartone animato degli anni ’30 giocabile. E dal punto di vista del design, abbiamo anche pensato che l’inclusione delle barre della salute potesse rischiare di insegnare ai giocatori la cosa sbagliata: spingerli a ottimizzare meticolosamente i DPS ideali o addirittura far perdere loro segnali visivi chiave per attacchi o proiettili mentre guardavano la barra della salute del boss.»