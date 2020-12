I 10 giochi che hanno incassato di più nel 2020 su Steam (c’è già Cyberpunk 2077)

Steam ha rivelato i 10 giochi che hanno incassato di più nel 2020 sulla piattaforma di digital delivery per PC, e tra questi spicca la presenza – a meno di venti giorni dall’uscita – di Cyberpunk 2077.

Nel computo vanno, naturalmente, inseriti anche i massicci pre-order che hanno accompagnato lo shooter RPG di CD Projekt nei negozi fisici e digitali.

I titoli con i ricavi lordi più elevati sulla piattaforma sono inseriti nel tier Platino, com’è tradizione, e a seguire ci sono i gradi Oro, Argento e Bronzo.

Nel rango Platino è da evidenziare Among Us, che è arrivato al top della lista pur costando appena €3,99, ma non va dimenticato che qui compaiono anche ben tre free-to-play che ci sono giunti soltanto a suon di microtransazioni.

Gran parte dei giochi, che nel totale raggiungono le 100 scelte, è inserita nei saldi Il meglio del 2020, disponibili fino al 5 gennaio 2021.

Questi i componenti dei singoli tier, in ordine sparso:

PUBG

Monster Hunter World

Destiny 2

Cyberpunk 2077

Counter-Strike Global Offensive

Red Dead Redemption 2

Rainbow Six Siege

GTA V

DOOM Eternal

Fall Guys

DOTA 2

Among Us

Nel grado Oro figurano anche due titoli di Microsoft, Sea of Thieves e Halo: The Master Chief Collection, a testimonianza della bontà della scelta del gigante di Redmond di tornare a vendere su Steam.

Microsoft Flight Simulator è in Argento, insieme, tra gli altri, a Team Fortress 2, Assassin’s Creed Odyssey e The Witcher 3: Wild Hunt.

Per la lista completa dei giochi con il migliore incasso del 2020, potete consultare direttamente la pagina del meglio dell’anno su Steam.

Trattandosi soltanto della piattaforma di Valve, restano fuori dai giochi colossi del settore come Fortnite, Genshin Impact e League of Legends, di cui abbiamo recentemente discusso la versione mobile.