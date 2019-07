Hunt Showdown: Koch Media si occuperà della distribuzione fisica

Crytek ha oggi annunciato che il gioco bounty hunting multiplayer, Hunt: Showdown, sarà disponibile su tre piattaforme quest’anno. Hunt: Showdown per PC e Xbox arriverà il 27 agosto 2019. Invece, i giocatori PlayStation potranno giocarci in Autunno. Oltre alla versione digitale, Crytek farà squadra con Koch Media per portare l’edizione fisica di Hunt nei negozi di tutto il mondo.

Hunt: Showdown è disponibile in Early Access su Steam da febbraio 2018 e su Xbox Game Preview da Maggio 2019. Entrambe le piattaforme hanno permesso al team di Hunt di affrontare un processo di sviluppo guidato dalla community, integrando così i feedback dei giocatori nella roadmap di sviluppo del gioco. Dalla prima release di febbraio 2018, Hunt ha visto circa 20 aggiornamenti e patch, tra cui: un nuovo boss, una nuova mappa, due nuove ore del giorno, un’IA aggiuntiva, Quick Play e più di una dozzina di armi.

Per ringraziare la community, tutti coloro che hanno acquistato Hunt durante l’Early Access riceveranno un’esclusiva skin “Legendary Weapon”.

Nel frattempo, Koch Media si occuperà della distribuzione fisica di Hunt: Showdown per PC, Xbox e PS4, per tutti quei giocatori che vogliono acquistare una copia fisica del gioco.

Hunt: Showdown, un competitivo bounty hunting game in prima persona, combina il brivido degli sparatutto in prima persona e dei giochi di sopravvivenza e racchiude questi elementi in un formato basato sui match. Ad ogni incontro possono partecipare fino a dieci giocatori che possono giocare in solitaria o in squadre da due, mentre competono per abbattere raccapriccianti mostri delle paludi della Louisiana, che alcuni critici hanno definito una singolare miscela di elementi PvP e PvE. Una volta iniziata una missione di caccia, i giocatori diventano immediatamente un bersaglio per ogni altro cacciatore rimasto sulla mappa. Più alto è il rischio, maggiore è la ricompensa, ma un singolo errore potrebbe costare tutto e la morte è permanente. Nella modalità Quick Play di Hunt, dieci giocatori in singleplayer competono per avere la possibilità di continuare ad utilizzare il loro Hunter a fine partita e per vincere una quantità considerevole di oro.

Trovate tutte le notizie e gli articoli inerenti Hunt Showdown nella nostra scheda.

Continuate a seguirci per tutte le ultime novità.

Comunicato Stampa