Humble Bundle Humble Choice: 223€ di giochi a soli 10€!

Anche questo mese Humble Bundle ha deciso di offrire ai propri abbonati a Humble Choice una lunga carrellata di titoli a un prezzo super. Compresi all’interno dei giochi di questo mese troviamo infatti esperienze divertentissime e valide come Control: Standard Edition, XCom: Chimera Squad e Elex. A completare il quadro sono poi titoli magari meno noti, ma comunque interessanti come WWE 2K Battleground. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che tutti i nuovi clienti che coloro che si abboneranno a Humble Choice entro il 6 aprile otterranno tutti e 12 i titoli, sia che si scelga un abbonamento Premium che uno Classic, al prezzo di soli 12$ (circa 10€). Un’offerta, insomma, da non farsi scappare!

Humble Choice Marzo 2021 – Giochi disponibili

Control: Standard Edition

XCom: Chimera Squad

Elex

Kingdom Two Crowns

WWE 2K Battlegrounds

Hotshot Racing

Peaky Blinders: Mastermind

Cyber Hook

PesterQuest

Wildfire

Boreal Blade

Ageless

Vi ricordiamo quali sono i vantaggi di un abbonamento ad Humble Choice:

Totale libertà di scelta : ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà.

: ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà. Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati ad inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane prima di sapere quali sono.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati ad inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane prima di sapere quali sono. Sconti speciali: oltre al fatto che il 5% di quello che si paga va in beneficenza, si ottiene anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all’interno dell’Humble Store.

Di seguito, invece, i vari abbonamenti disponibili per la sottoscrizione:

Choice Premium (17,99€ al mese/159,99€ all’anno): nove giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto su Humble Store.

(17,99€ al mese/159,99€ all’anno): nove giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto su Humble Store. Choice Basic (13,99€ al mese/124,99€ all’anno): tre giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto su Humble Store.

(13,99€ al mese/124,99€ all’anno): tre giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto su Humble Store. Choice Lite (4,49€ al mese/39,99€ all’anno): nessun gioco, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto su Humble Store.

