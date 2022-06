Huawei MatePad T10 quasi a metà prezzo da Comet! Tablet perfetto per le vacanze!

Se stavate cercando un nuovo notebook di qualità, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, la nota catena Comet ha lanciato un’incredibile offerta sul tablet Huawei MatePad T10 che vi permetterà di averlo a un prezzo scontatissimo!

Il tablet Huawei MatePad T10 è dotato di uno splendido display IPS da 9,7″ con una risoluzione di 1.280×800 pixel (per una densità di 156 DPI), mentre all’interno della scocca troviamo il chipset Huawei Kirin 710A, caratterizzato da una CPU composta da quattro core Cortex-A73 da 2,0 GHz e quattro core Cortex-A53 da 1,7 GHz, accompagnata dalla GPU Mali G51.

Il tablet Huawei MatePad T10 supporta le reti Wi-Fi 5 per connettervi via wireless ad una maggiore velocità per un’esperienza di navigazione e fruizione dei contenuti ottimale. Il tablet Huawei MatePad T10 è dotato di un sistema dual speaker ad elevata ampiezza per offrire un suono bilaterale perfettamente simmetrico, ideale per guardare i vostri contenuti multimediali, come film e serie TV, preferiti.

Il tablet Huawei MatePad T10 è equipaggiato con il sistema operativo EMUI 10, in grado di gestire ottimamente i componenti del dispositivo e permettendovi di accedere a una vasta gamma di applicazioni. Tra le funzionalità più interessanti del tablet Huawei MatePad T10 trovate App Multiplier, che consente di visualizzare due finestre della stessa app una accanto all’altra quando l’orientamento è orizzontale, nonché regolarne la dimensione in base alle esigenze.

Solitamente il tablet Huawei Matepad T10 viene venduto a 200€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 109,99€, con uno sconto del 45% e un risparmio reale di oltre 90€! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo tablet a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Comet e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante.