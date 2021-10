Huawei MateBook D 14 al prezzo più basso di sempre tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, lunedì 4 ottobre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare un’incredibile promozione che vi permette di portarvi a casa il notebook Huawei MateBook D 14 al prezzo più basso di sempre!

Il notebook Huawei MateBook D 14 è animato dal processore Intel Core i5-10210U, accompagnato da 8 GB di RAM e 512 GB di velocissimo SSD NVMe per l’archiviazione dei propri dati.

Il notebook Huawei MateBook D 14 si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo e al peso di soli 1,38Kg, il tutto in soli 15,9mm di spessore.

Il notebook Huawei MateBook D 14 è dotato di un ottimo display IPS da 14″ a risoluzione 1.920×1080 pixel con un rapporto di aspetto 16:9 e un rapporto screen-to-body dell’84% per una maggiore immersività.

Nel caso possediate anche uno smartphone Huawei, il notebook Huawei MateBook D 14 supporta la funzionalità Huawei Share, tramite la quale è possibile instaurare una collaborazione multischermo tra il dispositivo mobile e il computer portatile, consentendo l’interazione in tempo reale tra i sistemi e il trasferimento di file e foto in tutta comodità.

Solitamente il notebook Huawei MateBook D 14 viene proposto a 749€, ma oggi potete acquistarlo a soli 599€, risparmiando 150€. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire che vi consentirà di portarvi a casa un dispositivo altamente moderno ad un prezzo super.

