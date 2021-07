Huawei FreeBuds Pro: Acquistali ora ad un prezzo super su Amazon!

State cercando un paio di nuovi auricolari True Wireless così da ascoltare liberamente la vostra musica preferita ovunque vogliate senza l’impiccio dato dai soliti cavi e, soprattutto, con una qualità del suono ottimale? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi, dato che gli auricolari Huawei FreeBuds Pro con adattatore Huawei AP52 sono acquistabili su Amazon a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro offrono una qualità molto elevata dell’audio e, soprattutto, un sistema per la rimozione di suoni ambientali avanzato in grado di variare la modalità di cancellazione per garantire un’esperienza di ascolto migliore.

Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro consentono anche, grazie alla modalità Awareness, di ridurre i suoni ambientali per far risaltare la voce, così da non perdervi eventuali annunci importanti, ad esempio, alla stazione o in aeroporto o, più semplicemente, mentre state parlando con un’altra persona.

Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro vengono riposti all’interno dell’apposito cofanetto che funge anche da caricabatteria. Se la cancellazione del rumore non è attiva, con una singola carica è possibile arrivare sino a otto ore di riproduzione, che diventano trentasei con la stazione di ricarica. Nel caso attiviate la cancellazione del rumore, l’autonomia scende a cinque ore.

Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro sono molto comodi da indossare e vengono forniti con tre morbidi cuscinetti in silicone così da adattarsi alla perfezione alle caratteristiche delle vostre orecchie, permettendovi di indossarli anche per diverse ore consecutive senza percepire alcun fastidio.

Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro solitamente vengono venduti al prezzo di 179,99€, ma oggi potete averli a soli 99,99€, con un risparmio di ben 80€ (pari ad uno sconto del 44%). Si tratta di un’occasione davvero imperdibile che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per acquistare le Huawei FreeBuds Pro a prezzo scontato «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon