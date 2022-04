Hot Wheels Unleashed Limited Edition: 43% di sconto su Amazon!

Se siete alla ricerca di un racing game divertente e amate le Hot Wheels, oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere Hot Wheels Unleashed: Challenge Accepted Edition a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Hot Wheels Unleashed offre uno stile di guida rigorosamente arcade, con tanto di derapate, salti in corsa e tante modalità di gioco. Avrete la sensazione di giocare con i giocattoli che sono marchio di fabbrica di Hot Wheels: potrete scegliere diversi veicoli, ciascuno con specifici attributi di rarità e peculiarità proprie, personalizzabili in tutto e per tutto nelle loro skin.

Inoltre, Hot Wheels Unleashed contiene anche un editor di tracciati con cui sbizzarrirvi a creare le vostre piste, da condividere poi con gli altri giocatori. In particolare, Hot Wheels Unleashed: Challenge Accepted Edition, oltre al gioco base, comprende anche una Steelbook Hot Wheels e un Bone Shaker con una livrea esclusiva.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un buon 7,7, abbiamo affermato che «Hot Wheels Unleashed è senza alcun dubbio il miglior videogioco mai realizzato dedicato alle iconiche macchinine prodotte dalla Mattel, in grado di catturare in un divertente racing game l’esperienza di vedere le folli piste prendere vita».

Solitamente Hot Wheels Unleashed: Challenge Accepted Edition viene proposto a 69,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 39,99€, con uno sconto del 43%, pari a un risparmio reale di 30€. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un ottimo racing game arcade risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.