Horizon su PC non è ancora perfetto? Ecco le novità della patch 1.04

Horizon: Zero Dawn è approdato da alcune settimane anche su piattaforma PC, più precisamente a partire dallo scorso 7 agosto di quest’anno.

Il gioco, nato come esclusiva PS4, ha quindi cercato fortuna e gloria su personal computer, una versione purtroppo costellata da alcuni problemi tecnici di varia natura. Già il 31 agosto il gioco era stato portato alla versione 1.03, la quale metteva una proverbiale “pezza” a vari difetti che si erano palesati nel porting.

Ora, a pochi giorni dal precedente update, Guerrilla Games ha deciso di rilasciare la patch 1.04, la quale mira a risolvere una serie di problemi aggiuntivi non risolti in precedenza.

Un'immagine di Horizon: Zero Dawn.

Tra questi, come reso noto nel sito ufficiale dello sviluppatore, troviamo miglioramenti nelle prestazioni della CPU, oltre alla risoluzione di alcuni problemi di pop-up durante le cutscene presenti nel gioco. Ma non solo: alcuni miglioramenti sono ravvisabili anche per quanto riguarda vari effetti grafici di contorno (come ad esempio la nebbia), oltre all’eliminazione di alcuni crash improvvisi del gioco riscontrati da un buon numero di giocatori.

Nella recensione che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames, vi abbiamo spiegato che «non siamo di fronte ad un upgrade generazionale […] ma se siete alla caccia di un buon open world, di una storia originale e di una eroina con personalità, adesso potete trovarli finalmente anche su PC.»

Ma non solo: alcuni giorni fa vi abbiamo proposto un interessante video di oltre 17 minuti, nel quale potete vedere coi vostri occhi come se la cava la conversione dell’esclusiva console PS4 a cura di Virtuos Games.

Ricordiamo anche che Sony e Guerrilla Games hanno attualmente in lavorazione Horizon: Forbidden West, sequel ufficiale del gioco in uscita esclusivamente su PS5 in data da destinarsi.