Honor View 10 a meno di 250 euro tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, mercoledì 4 novembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smartphone, cuffie ed auricolari Bluetooth, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Iniziamo con l’Honor View 10, smartphone equipaggiato con il potente processore Kirin 970 che garantisce un’esperienza d’uso più veloce e senza alcun tipo di interruzione. La NPU (neural-network processing unit) è capace di analizzare in dettaglio le abitudini d’uso dell’utente permettendo al vostro Honor View 10 di capirvi alla perfezione. Il display FullView 5,99″ di Honor vi farà immergere in video, giochi e molti altri contenuti. Grazie al suo design senza bordi sarà piacevole anche tenerlo in una sola mano. Per quanto riguarda il resto della dotazione hardware, troviamo 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, mentre sul retro sono presenti due fotocamere (una da 20MP e l’altra da 16MB), accompagnata da una anteriore da 13MP.

Solitamente l’Honor View 10 viene proposto a 349,90€, ma oggi potrete portarvelo a casa a 249,90€, risparmiando 100€.

Continuiamo con le AfterShokz Aeropex, cuffie a conduzione ossea che offrono un audio migliorato rispetto al modello precedente grazie alla tecnologia PremiuimPitch 2.0+, che garantisce una gamma di bassi più ampia e meno vibrazioni. Ricordiamo che sentiamo attraverso la conduzione ossea mentre mangiamo, beviamo e ci grattiamo la testa, ecc. Percepiamo parzialmente anche noi stessi parlare attraverso la conduzione ossea: ecco perché la nostra stessa voce ci appare diversa da ciò che gli altri ascoltano. Approfittando di questo fenomeno naturale, i trasduttori di conduzione ossea guidano la micro-vibrazione attraverso gli zigomi verso le orecchie interne, emettendo suoni senza tapparle o coprirle. Le cuffie a conduzione ossea più leggere esistenti, per un’esperienza di comfort tutto il giorno.

Solitamente le AfterShokz Aeropex vengono proposte a 169,95€, ma oggi potrete averle a soli 135,36€.

