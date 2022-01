Honor Magicbook X15 ora con uno sconto del 25% su Amazon! Prezzo bomba!

Anche oggi, lunedì 16 gennaio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente quella relativa al notebook Honor Magicbook X15, che attualmente potete portarvi a casa a soli 499,90€, rispetto agli usuali 649,99€ di listino, per un risparmio reale di oltre 150€.

Il notebook Honor Magicbook X15 è animato dal processore Intel Core i3-10110U, accompagnato da 8 GB di RAM e 2566 GB di velocissimo SSD NVMe per l’archiviazione dei propri dati.

Il notebook Honor Magicbook X15 è dotato di un ottimo display da 15,6″ a risoluzione FullHD con certificazione TÜV Rheinland, privo di sfarfallio e con ridotte emissioni di luce blu per la salvaguardia dei vostri occhi.

Il notebook Honor Magicbook X15 si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo e al peso di soli 1,56Kg, il tutto in soli 16,9mm di spessore.

Nel caso possediate anche uno smartphone Honor, il notebook Honor Magicbook X15 supporta la funzionalità di collaborazione multi schermo, consentendovi di condividere lo schermo e i file del vostro smartphone su Honor Magicbook X15, permettendovi di modificarli con tastiera e mouse.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare questo ottimo notebook risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Altri articoli scontati su Amazon

Altre offerte Amazon