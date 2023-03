Hogwarts Legacy, una scena segreta svela il lato oscuro del preside Black

Esplorando il castello magico di Hogwarts Legacy è spesso possibile imbattersi in alcune scene segrete, appositamente nascoste dagli sviluppatori per approfondire alcuni personaggi o, più semplicemente, per offrire easter egg ai giocatori più intraprendenti.

Una di queste scene riguarda Phineas Nigellus Black, il preside della nostra scuola che, fin dal nostro primo incontro in Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon) non appare esattamente come la persona più amichevole del mondo.

I fan più esperti del Wizarding World sapranno già che Black non era esattamente un paragone di virtù: il preside Serpeverde era infatti estremamente orgoglioso, non guardando particolarmente con favore agli studenti “mezzosangue”.

La scena nascosta scoperta dall’utente Reddit Phalaenopsis83 (via ComicBook) mette particolarmente in enfasi questo aspetto, mostrandoci Black rimproverare degli studenti intenti a bullizzare un “mezzosangue”. Ma non per i motivi che vi aspettereste da un preside.

In questa sequenza nascosta, 3 bulletti decidono di rubare e poi dare alle fiamme il libro di un povero malcapitato studente, colpevole soltanto di essere un “mezzosangue”: il preside Black si accorge della scena e interviene, lanciando un incantesimo per spegnere le fiamme — senza preoccuparsi di riparare il libro.

Rivolgendosi ai 3 Serpeverde, Black si arrabbia con essi non tanto per averlo preso di mira, ma perché non ci sarebbe alcun bisogno di dimostrare la propria superiorità rispetto a un “mezzosangue”. L’implicazione, insomma, è che facendo così si attira solo inutilmente l’attenzione.

Non contento, il preside non si preoccupa minimamente di consolare il ragazzo vittima di bullismo, ma gli dice soltanto di stare lontano da loro:

Purtroppo non c’è alcun modo di intervenire o di provare a riparare noi stessi il libro, dato che non potremo in alcun modo interagire con gli eventi in corso ma solo assistere come spettatori.

In ogni caso, si tratta di una scena nascosta sicuramente molto interessante che, una volta scoperta, mostra senza alcuna ombra di dubbio il lato oscuro di quella che dovrebbe essere la figura di riferimento per tutti gli studenti di Hogwarts.

Nelle scorse settimane gli appassionati avevano invece scoperto che, utilizzando una mod specifica, era possibile sbloccare alcuni dialoghi segreti che implicherebbero una feature cooperativa, evidentemente scartata dal gioco finale.

Hogwarts Legacy si è già rivelato uno dei più grandi successi dell’anno, ma stando ai dati su Steam soltanto un giocatore su 4 sarebbe riuscito a completarlo. Un dato che sembrerebbe giustificato anche dal progressivo calo dei giocatori negli ultimi giorni.