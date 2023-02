Hogwarts Legacy, una nuova mod lo “trasforma” in Harry Potter

Il fascino di Hogwarts Legacy è indubbiamente legato al fatto di essere ambientato nel mondo di Harry Potter ma non nella stessa epoca. Niente che non si possa risolvere con una mod.

L'ultimo adattamento videoludico del Wizarding World è stato preso d'assedio da tantissimi giocatori in questi giorni, soprattutto fan dei libri di J.K. Rowling.

I quali si stanno sorbendo anche qualche problema tecnico, nonostante gli aggiornamenti che il team di sviluppo ha pubblicato a profusione.

Ma questo non importa ai giocatori che stanno scoprendo sempre più segreti di Hogwarts Legacy, tra cui easter egg molto importanti.

E per chi non riesca a sopportare il fatto di non poter rievocare le scene preferite dei film di Harry Potter, sappiate che c’è una mod nuova pensata per voi.

Come riporta PCGamesN, infatti, dei modder hanno sostituito le scope volanti con un oggetto molto importante in uno dei film della saga.

La mitica Ford Anglia della famiglia Weasley, che è il mezzo rocambolesco con cui Harry e Ron cercano di entrare ad Hogwarts.

Come potete vedere dal video qui sopra, la macchina diventa il nuovo mezzo di locomozione volante dei maghetti videoludici, per chi vuole davvero una bella botta di nostalgia.

Creata dal modder “StepOst”, la mod “Ford Anglia 105E” è possibile da installare visitando il sempreverde NexusMods per scaricare il software.

Per poter attivare il viaggio in macchina dovrete andare a Spintwitches Sporting Needs a Hogsmeade e acquistare la relativamente economica Yew Weaver Broom, che la mod scambia con la Ford Anglia.

Nel frattempo i fan si stanno divertendo in vari modi. Qualcuno, infatti, ha trovato un bug a dir poco magico nel gioco.

Per i più nostalgici, e chi si vuole accontentare, c’è chi ha voluto immaginare Hogwarts Legacy come fosse un gioco per la prima PlayStation. E, neanche a dirlo, è molto bello.