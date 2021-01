Hitman 3 vola con voti altissimi nelle prime recensioni

È il giorno delle recensioni di Hitman 3 e come avete visto anche noi di SpazioGames ci siamo misurati con l’ultima avventura dell’Agente 47, che chiude la trilogia del World of Assassination cominciata nel 2016 con l’originale Hitman. Se ancora non lo avete fatto, potete trovare la nostra ricchissima video recensione senza spoiler ma con tanto gameplay a questo indirizzo, con la sottoscritta che ha assegnato una valutazione di 8,8/10, premiando i passi in avanti fatti soprattutto nel level design rispetto a quanto proposto da Hitman 2.

Valutazione che trova chirurgicamente concordi i colleghi della critica internazionale: al momento il titolo di IO Interactive ha una media voto di 88/100 dalle prime recensioni, come segnalato da OpenCritic. Su Metacritic, dove è possibile vedere la media per singola piattaforma, troviamo la stessa media per il gioco su PC – la stessa piattaforma dove anche noi lo abbiamo recensito. Su PS5, al momento, la media è di 85/100, mentre su Xbox Series X siamo a 87/100.

Hitman 3 su PC

Di seguito, alcuni dei voti registrati in giro per il mondo:

EGM (Xbox Series X) – 10

VG24/7.com (PC) – 10

Player 2 (PC) – 10

GamesBeat (PC) – 10

Attack of the Fanboy (PC) – 10

SomosXbox (Xbox Series X) – 9,5

True Achievements (Xbox Series X) – 9

Game Watcher (PC) – 9

GameRant (Xbox Series X) – 9

GameBlog.fr (PC) – 9

PSU (PS5) – 9

GameSpew (PS5) – 9

PC Gamer (PC) – 9

Game Informer (PC) – 9

GameSpot (PC) – 9

GamesRadar+ (PC) – 9

Noisy Pixel (PC) – 9

IGN USA (PC, PS5, Xbox Series X) – 9

SpazioGames.it (PC) – 8,8

Critical Hit (Xbox Series X) – 8,5

Power Unlimited (PC) – 8,5

PC Invasion (PC) – 8,5

Jeux Video (PC) – 8,5

Xbox Achievements (Xbox Series X) – 8

The Gamer (PC) – 8

Hobby Consolas (PS5) – 8

TheSixthAxis (PS5) – 8

VGC (PC) – 8

Twinfinite (Xbox Series X) – 8

Trusted Reviews (PS5) – 8

Metro (PS4) – 8

Stevivor (PC) – 7

Comicbook (PC) – 7

Hardcore Gamer (Xbox Series X) – 7

Vi ricordiamo che Hitman 3 arriverà il 20 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia e, in cloud, anche su Nintendo Switch.