Halo Infinite sarà il migliore della serie, un insider ne è certo (e spiega perché)

Halo Infinite è sicuramente il titolo più atteso dai possessori di Xbox Series X|S, specie dopo l’ultimo trailer che ha mostrato una grafica non all’altezza delle aspettative, al punto da “costargli” un secco rinvio a fine 2021.

Microsoft e 343 Industries puntano in ogni caso moltissimo sul ritorno di Master Chief, tanto che il gioco sarà mostrato solo quando i tempi saranno considerati maturi. Solo pochi giorni fa, come parte degli aggiornamenti noti come “Inside Infinite”, è stato confermato che il nuovo capitolo introdurrà comandi completamente personalizzabili su tutte le piattaforme.

Ora, l’affidabile insider Klobrille avrebbe riportato alcune anticipazioni del gioco, il quale – sempre a detta del leaker – potrebbe rappresentare il maggior successo nella serie di sempre.

(Speculation) Klobrille's thoughts on Halo Infinite

✅Most popular game in the series

✅Potential to practically carry the whole division & give other teams more room to breathe

✅Fresh experiences within the Halo franchise

✅Environment several times larger than H4|H5 combined pic.twitter.com/9awtv7ckqX

